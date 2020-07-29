港版國安法抓捕又來了 前「學生動源」召集人等4人被捕

香港警方晚間11時召開記者會，證實國安處拘捕3男1女。（圖擷取自香港警察臉書）

2020-07-30 00:06:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港議員巫啟航29日晚間在臉書發文說，前「學生動源」召集人鍾翰林被自稱國安隊人員搜查，隨後於晚間8點50分被控「煽動他人與分裂國家」的罪名被扣上手銬帶走。前「學民思潮」成員許穎婷發文說，除了鍾翰林，他的伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆都被國安人員上門拘捕。香港警方晚間11點證實國安處拘捕3男1女，說明4人涉嫌違反港區國安法中的第20條及第21條。

綜合港媒報導，香港警方晚間11點召開記者會，國安處高級警司李桂華說，拘捕的3男1女，年齡16至21歲，都是報稱學生，涉嫌違反港區國安法中兩條條例，包括第20條「組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為」，以及第21條「煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人分別國家」。

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李桂華說，根據消息及調查顯示，一個團夥近日在社群平台宣布成立以主張香港獨立行動的組織，綱領指出，建立香港共和國、不設底線鬥爭、團結香港所有獨立派進行行動，並有宣言煽動其他人加入他們的行列。

李桂華表示，為保障雙方，不評論被捕人士是否與「學生動源」有關，他強調並非針對哪一個組織，而是針對有關人士的行為，因此與組織名稱的意義不大。

目擊拘捕行動的香港議員巫啟航29日稍早說，鍾翰林被警方搜查住所，當時現場有5至6名男子，有人聲稱是國安隊人員，另外有2人展示警員委任證，到晚上近9點，鍾翰林被扣上手扣，被帶上一部7人座車離開，他們以「煽動他人分裂國家」的罪名拘捕鍾翰林，還取走電腦及文宣物品。學生動源則發文指出，鍾翰林在元朗住所被拘捕，警方在場帶同數袋證物離開。

前香港學運組織「學民思潮」成員許穎婷晚間也發文說，學生動源前召集人鍾翰林、其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆被國安人員上門拘捕，被指「煽動他人分裂國家」，送往馬鞍山警署處理，已有律師跟進。

許穎婷說，鍾翰林於被捕之前，曾指近日不斷受不明人士跟蹤及騷擾。香港獨立記者臉書粉絲專頁「休班記者」指出，他在6月中旬更曾被疑似6、7名鄉黑跟蹤，在友人協助下才能脫險。

今年6月30日，學生動源召集人鍾翰林發聲明說，已依據組織會章停止香港地區一切事務，即日起遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會交由海外成員繼續運作。學生動源海外成員將正式設立外國分部接管組織一切事務。鍾翰林之後也宣布，辭任學生動源召集人一職，同時退出學生動源。

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