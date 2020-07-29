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    台灣有不可談判的底線！加國智庫曝中國對台5大目標

    中國近年不斷加大對台文攻武嚇力道。圖為中國領導人習近平。（路透檔案照）

    中國近年不斷加大對台文攻武嚇力道。圖為中國領導人習近平。（路透檔案照）

    2020-07-30 00:52:39

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大智庫「MLI」資深研究員柯爾（J. Michael Cole）29日在最新論文中暴露中國5大對台目標，他並認為，加拿大或其他民主國家，可以從台灣對抗中國的經驗中，學到「不可談判的底線」。

    加拿大智庫「MLI」（Macdonald-Laurier Institute）29日指出，在中國華為首席財務長孟晚舟因應美國的引渡請求而被加方逮捕以來，加國政壇愈發意識到中國「政治戰爭」帶來的威脅，儘管加拿大決策者才剛意識到這種危險，台灣早已長期遭受中國對其民主制度的猛烈攻擊。

    「MLI」資深研究員柯爾在最新論文《大火之下的民主：蔡英文任總統期間中國對台灣的政治戰爭》指出，北京未能透過經濟策略得到想要的政治結果，因此轉向強制性行動，中方重新把重點放在政治戰爭和軍事脅迫上，同時針對台灣社會的所有階層，意圖讓北京的威權發揮影響力。

    柯爾表示，中國5個對台目標分別是「試圖破壞台灣的民主」、「削弱台灣人民的決心」、「加劇社會分化」、「選擇有影響力的台灣人」、「迫使批評者保持沉默或轉而支持」科爾認為，中共試圖使台灣社會及政治體系「黎巴嫩化」或「巴爾幹化」，在蔡英文2016年勝選後，中方此類行徑明顯增加。

    論文表明，台灣面臨的挑戰比加拿大的更為嚴峻，加拿大的決策者可以從與「學習台灣」中受益匪淺，包括來自鄰國的干擾和恐嚇、外國勢力的影響、假消息、選舉干擾、網路攻擊等，柯爾認為，儘管台灣站在北京權力運作的最前線，但台灣或能禁得起中方恐嚇，經濟和民主品質方面能夠繼續繁榮。

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