形成原因成謎！ 德國小鎮驚見巨大麥田圈

2020-07-29 20:21:58

〔即時新聞／綜合報導〕德國巴伐利亞州（Bayern）近期出現騷動，當地小鎮竟然出現麥田圈，造成大量圍觀者與幽浮粉絲前來朝聖，農地主人對此感到相當困擾，預計2週後要將它清除。

根據德國媒體《Frankenpost》報導，在德國巴伐利亞州阿默湖（Ammersee）旁邊的帕爾小鎮（Pähl），有1塊麥田出現麥田圈，被農地主人格奧爾格·施特魯伯（Georg Steingruber）在26日發現，該麥田圈有著特殊的形狀與對稱性，引來大批遊客朝聖，施特魯伯說，只要遊客們不要野蠻地亂停車就沒關係。

據了解，麥田圈主要出現於歐洲與北美洲，形成原因不明，但可分為「支持部分麥田圈非人為」、「支持全部麥田圈皆人為」兩大派，前者認為若非出自於廣告、吸引遊客所製造的麥田圈，多為超自然力量或外星科技有關，植物才能全傾倒後繼續生長，若為人為構成，植物通常會受到影響而死亡。

格奧爾格·施特魯伯對於麥田引發騷動感到困擾，「我實在很難從田間收穫任何東西」，預計在2週後將麥田圈清除。德國民政事務局指出，農地主人已經澄清此事並非由他策劃，所有前往該地朝聖的遊客都必須遵守防疫安全距離，警方會不時前往檢查。

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