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    日本武漢肺炎新增981人確診 追平單日最多紀錄

    2020-07-29 00:29:01

    〔中央社〕日本全國各地28日新增981人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），追平23日創下的歷來單日最多人確診紀錄。

    日本放送協會（NHK）報導，28日當天千葉縣有2人、鹿兒島縣有1人病故，累計境內染疫不治增至1002人，加上鑽石公主號郵輪13人病故，合計1015人不治。

    報導稱，愛知縣新增110人確診感染，單日確診首度破100例等，全國各地28日新增981人確診感染，包括機場檢疫確診在內，境內累計確診3萬2245例，加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計3萬2957例。

    疫情最嚴重的東京都宣布，28日新增266人感染新型冠狀病毒，是都內事隔2天單日確診再度超過200例，同時也是連續20天逾100例，累計確診增至1萬1611例。

    東京都指出，266人當中，20多歲和30多歲合計168人，占整體約63%，40多歲和50多歲合計65人，占整體約24%。此外，266人中相當於45%的119人，曾與先前確診者有過密切接觸，剩餘約55%的147人目前感染途徑不明。

    東京都負責防疫官員表示，相較於7月上旬，最近感染途徑不明者攀升至6成左右，令人感到憂心。

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