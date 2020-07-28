前領事館廚師翻臉狠批莊祖宜 小粉紅狂讚「支持你」

美中近日互撤領事館，美國駐成都總領事夫人莊祖宜（左二）意外遭中國小粉紅出征，連前駐成都總使館廚師陳濤（圖中）也不忘補刀砲轟，引起中國愛國網民留言相挺，紛紛留言說「支持你」。（圖擷取自微博）

2020-07-29 00:15:47

〔即時新聞／綜合報導〕美中近日互撤領事館，美國駐成都總領事夫人莊祖宜意外遭中國小粉紅出征，連前駐成都總使館廚師也不忘補刀，獲得中國愛國小粉紅網民相挺，紛紛留言說「支持你」。

綜合媒體報導，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）夫人、台灣美食作家莊祖宜1日在微博發文，她以二戰前的猶太人為躲避納粹，類比自己因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情匆匆帶2子撤回美國，引起大量中國網民留言痛批，甚至以粗鄙詞彙攻擊。

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有港媒發現，任職過美國駐成都領事館的主廚陳濤多次對莊祖宜惡言相向，他曾發文說過「成都人不歡迎你們」以及「她是政治的犧牲品，長期被『冥進黨』和西方洗腦，其實也只是個挺可憐的女人而已」等言論，被少數理性的中國網民怒批「忘恩負義」。

然而，陳濤愛國言論遭批後，今（28）日又於微博發布聲明表示「道不同不相為盟」，重申「成都人不歡迎莊祖宜」，還強調「作為成年人，我對自己的選擇和決定負責」，引來大量愛國網民留言說「支持你」、「成都漢子好樣的」、「就憑『裝』女士在外網說的話，她永遠都不會得到最廣大中國人民的認可」。

任職過美國駐成都領事館的主廚陳濤多次對莊祖宜惡言相向，他曾發文說「成都人不歡迎你們」以及「她是政治的犧牲品，長期被『冥進黨』和西方洗腦，其實也只是個挺可憐的女人而已」等言論。（圖擷取自微博）

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