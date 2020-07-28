美駐成都領館昨降旗 中網友對比中美撤館：這就是大國風範

美國駐成都總領事館昨降旗正式關閉。（圖擷取自美國駐華大使館推特）

2020-07-28 07:06:08

〔即時新聞／綜合報導〕美中外交關係因互關領事館事件而急速惡化，在美國政府24日破門接管中國駐德州休士頓總領事館後，中方也在27日上午接管美國駐成都總領事館。而美國駐華大使館也在推特貼出降旗影片，駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）則在推特向中國道別，對比中美兩國在撤離領事館時的作為，有中國網友認為美國撤館時「這才叫大國正氣，領事風度」。

美國駐華大使館在推特貼出降旗影片中顯示，駐成都總領事館內的陸戰隊隊員將美國國旗降下後，摺好交給林傑偉，同時也代表成立35年的美國駐成都總領事館正式關閉。

請繼續往下閱讀...

林傑偉則在推特表示：「作為美國駐成都總領事，我一直很榮幸能夠專注於建立關係，為貴州、重慶、雲南、四川和西藏的兩億餘人提供服務。每一天，我們的僱員都在為數以千計的中國學子和旅行者發簽證，尋找促進兩國間互利貿易的機會……我們會想念中國西南地區的人民，以及我們業已建立的友誼。」

許多中國網友也在推特上討論兩國在撤離總領事館時的鮮明對比，並且在美國駐華大使館的推特留言：「這才叫大國正氣，淡定從容，領事風度！你們會回到中國的，CCP不代表善良聰慧的中國人民。」、「成都美領館體面地離開，CCP在休斯敦夾著尾巴逃跑了。」、「感謝林傑偉總領事，作為一名美國外交官的情懷讓人欽佩。」、「這就是大國風範。」

相關影音連結：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法