考上清大跪謝爸？中國女遭揭作秀 影片被自家網友轟爆下架

近期在中國社群媒體間盛傳一段影片，影片中一名女子自稱考上清華大學，並跪倒在爸爸面前，但卻被自家網友揭穿，這影片根本就是「作秀」、「造假」，目的就是騙點閱，憤而群攻，一時輿論四起。（圖擷自微博）

2020-07-28 16:54:10

〔即時新聞／綜合報導〕近期在中國社群媒體間盛傳一段影片，影片中一名女子自稱考上清華大學，並跪倒在爸爸面前，但卻被自家網友揭穿，這影片根本就是「作秀」、「造假」，目的就是騙點閱，憤而群攻，一時輿論四起。為此，影音平台決定下架他的影片，並限制該帳號未來10天的觸及流量。

綜合中媒報導，近日一段影片在中國社群媒體上相當火熱，影片中一名女子跪倒在看起來像是工人的爸爸跟前，哭喊「我考上了爸爸」；敘述也寫道，這名女子得知自己考上清華大學後，向父母痛哭跪謝，一開始讓許多中國網友相當感動。

請繼續往下閱讀...

不過有眼尖的中國網友發現，這個帳號過去還有許多類似影片，而這名女子的爸爸一下子是工人，一下子又變植物人。消息曝光，女子一瞬間從「感人肺腑」變成「眾矢之的」，直接被自家網友群起開轟「直接封殺」、「消費同情心」、「看這不會尷尬？」、「太假了」、「欺騙感情」。

該影片在被揭發後，遭到平台下架，影片拍攝者的帳號也被限制流量10天。不過他相當不滿，認為「不公平」，強調這只是一個「正能量的段子」，要透過影片讓小孩知道父母之恩，然後讓他們上學後感恩父母。

此言一出許多中國網友更加憤怒，嗆聲「若這種被定義為正能量，那以後假的片段越多誰還信真的正能量」、「弄虛作假還是正能量？」。江蘇網路警察也發文回應「希望大家傳播真正的正能量，而不是靠編造來吸引毒流量」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法