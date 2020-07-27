美駐成都總領事台籍妻 遭中國網友出征

美駐成都總領事林傑偉夫人、美食作家莊祖宜（本報資料照）

2020-07-27 05:30:00

身兼作家 莊祖宜遭質疑「情報員」

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府二十四日要求美國關閉駐成都總領事館，停止一切業務和活動，駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）夫人、台灣美食作家莊祖宜，竟成為中國網友「出征」目標，數以千計的網友留言質疑她是情報人員，甚至惡毒攻擊她是「吃美國香蕉的台獨」、「台巴賤畜」，「希望美國駐成都領事的台獨老婆莊祖宜女士別再回來作妖了，好走不送」。

曾被封「中國最紅的美外交官夫人」

莊祖宜著有「廚房裡的人類學家」、「其實，大家都想做菜」和「簡單，豐盛，美好」等著作，與林傑偉結婚已十二年，育有兩子。林傑偉派駐成都後，夫妻倆曾多次在街頭唱歌表演，並透過社群媒體分享領事館生活，表達對成都和中國文化的喜愛，獲得眾多中國網友關注，她的「微博」有近六十萬名追蹤者，被稱為「中美建交以來，在中國知名度最高的美國外交官夫人」。

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受到武漢肺炎疫情影響，美國政府要求外交人員家屬立即返美，莊祖宜二月初便帶著孩子返回美國，林傑偉則繼續駐留成都，一家人分隔兩地，至今已有半年時間。不少莊的友人和讀者留言，恭喜他們一家團聚，但有許多網友質疑成都總領事館在中國從事西藏、新疆方面的情報工作，「美國的成都領事館私底下做了多少不符合身分的事情，美方心知肚明。領事夫人就不用在這裡小清新了」，「你就是個間諜而已，趕緊滾，少文青了，幹了什麼心裡沒點Ｂ數嗎？」「一個美國人帶著台灣老婆在中國做間諜工作，還動不動就熱淚盈眶，拜託，眼睛有問題就看醫生，不要在這裝。」

為武肺倉皇搬家 發文激怒中國人

莊祖宜本月一日一篇發文形容因武漢肺炎疫情倉皇搬家，與兩個孩子撤回美國的情況，「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，也引發中國網友憤怒，大罵莊祖宜是「媽的那我們成都人納粹，粹你全家，間諜狗，食洋腸吃多了，恭喜你如願以償，回去美國剛好走在大街上看看白皮和黑人會怎麼對待你個亞洲人」。

也有網友在「臉書」上提醒莊祖宜，「領事夫人出乎意料的天真，她完全忽略自己因先生工作關係，來往的對象都是知識水準跟經濟能力較市井小民高上許多的外交圈的事實…」，「從她踏上成都的第一天起，她的背景喜好，就已經有國安部門蒐集好了，投其所好與她交往…」。

美國駐中國成都總領事館將在二十七日關閉，館外出現民眾高舉五星旗拍照攝影。（法新社）

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