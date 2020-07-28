提美軍機逾2千次活動 中國外交部氣炸：南海不是美國的夏威夷

中國外交部發言人汪文斌正告美國，海南不是美國的夏威夷。（美聯社）

2020-07-28 17:54:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國外交部發言人汪文斌今日表示，根據公開的報導，今年上半年美國的軍機在南海活動多達2000多次。汪文斌痛批美國國務卿龐皮歐多次在南海問題上發表攻擊、抹黑中國的言論，並正告美國「南海不是美國的夏威夷」！

然而，對照中國外交部另一個發言人華春瑩過去曾宣稱，中國在南海部署，等同於美國在夏威夷部署，似乎挑明主張「南海是中國的夏威夷」。

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被記者詢及近日龐皮歐發推文稱南海不是中國的海上帝國時，汪文斌作前述表態，他並指控，美國是藉維護國際法之名，行謀取一己私利之實，而在南海搞軍事化，製造地區局勢緊張的不是中國，而是美國。

汪文斌進一步表示，今年上半年美國的軍機在南海活動多達2000多次，本月15日至今，美國軍機已連續12天抵近南海偵察，美國近日又把雙航母艦隊開到這裡，還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂，這不利於地區的和平穩定，也不符合包括所有南海沿岸國家的利益。美方究竟是不是有什麼不可告人的目的，他們有必要說清楚。

他強調，美國不是南海的當事國，不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿南海問題說事，公然違背其在南海主權問題上不持立場的承諾，實際上是蓄意離間中國與東盟國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中國的新牌。

汪文斌說，「我們要告訴蓬佩奧（龐皮歐），南海不是美國的夏威夷，如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。」

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