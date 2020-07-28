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    疑抄「返校」登台新聞 中國「煙火」作者爽喊：考慮加繁體版

    中國團隊製作的遊戲風格（右），被認為與返校（左）風格相似。（左圖取自返校，右圖取自Steam）

    中國團隊製作的遊戲風格（右），被認為與返校（左）風格相似。（左圖取自返校，右圖取自Steam）

    2020-07-28 16:07:01

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊戲團隊「赤燭」所製遊戲《返校》白色恐怖選題具話題性，遊戲推出後佳評如潮，甚至改編成電影；豈料，近日中國「拾英工作室」推出遊戲《煙火》，標語及多處畫面與返校極度相似，引發抄襲說，台灣媒體也有報導。對此，《煙火》作者「月光蟑螂MR」聞訊後爽喊，登台灣新聞「有必要考慮加繁體版本了」，還辯稱採用「髒質感風格」的橫向遊戲很多，卻隻字未解釋標語部分的照樣造句爭議。

    中國「拾英工作室」在遊戲平台「Steam」上推出名為《煙火》的橫向遊戲，介紹中寫明該作品屬於「東方恐怖益智遊戲」，並寫明不支援繁體中文；從遊戲宣傳影片、圖片可見，煙火遊戲場景和美術風格都與《返校》相似，甚至連標語「是瘋了，還是醒著」都照樣造句《返校》的「是忘記了，還是害怕想起來」，引發疑似涉及抄襲的討論。

    對此，「月光蟑螂MR」聞訊後爽喊「活久見，《煙火》上了灣灣的新聞節目（雖然是負面報導）有必要考慮加繁體版本了」 ​​​​，嘲諷意味十足。除此之外，「月光蟑螂MR」又連發2篇微博為自己辯駁，稱自己「之所以對這件事這麼敏感，是因為我本身極其反感抄襲」，「鑑定一款遊戲有沒有抄襲，涉及到畫面、遊戲機制、劇本等等層面」。

    「月光蟑螂MR」稱，「橫版作品中採用髒質感風格的作品太多了」，辯「《煙火》是很明顯的手繪水彩風格，和FX（返校）差異很大」，「畫面色彩、渲染等也不是FX獨創的」，「再說遊戲機制，解謎遊戲很多使用差不多的套路，《煙火》的謎題實際上很常見，甚至稱不上有什麼亮點」，更表示2部作品劇本「完全是兩種敘事風格，劇情更是沒有任何交集」，但未提標語照樣造句爭議。

    對此，中國網友集體高潮，直呼「灣灣屬實玩不起哦，自己喜歡夾帶私活整爛活還到處喜歡碰瓷確實也就這樣了（暗酸《還願》符咒事件）」、「宇宙起源灣灣」、「蛙島也要做世界起源了麼？」

    也有中國網友就事論事，建議「其實把標語換一下會好很多，畢竟風格已經類似了，標語再雷同，就容易引人誤會」，「月光蟑螂MR」則回覆稱「其實換了標語他們也會認為抄襲，標語是我花了很久構思出來的」。

    《煙火》作者「月光蟑螂MR」聞訊後爽喊，登台灣新聞「有必要考慮加繁體版本了」。（翻攝微博）

    《煙火》作者「月光蟑螂MR」聞訊後爽喊，登台灣新聞「有必要考慮加繁體版本了」。（翻攝微博）

    《煙火》作者「月光蟑螂MR」為自己辯駁。（翻攝微博）

    《煙火》作者「月光蟑螂MR」為自己辯駁。（翻攝微博）

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