美國疫情還在燒！紐澤西州700人違規聚會 警耗5小時清場

美國紐澤西州傑克森鎮警方26日晚間在一處出租房發現大批群眾聚會，州長墨菲出面發言。（美聯社）

2020-07-28 11:56:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州傑克森鎮警方26日晚間在一處出租房，查出有大批群眾聚會，估計有700人參與、停有100多輛車，據稱耗費5個多小時才清場完畢。

綜合外媒報導，警方表示，當天晚間8時半左右，開始接獲附近住戶投訴，到場查看驚見大批人群，趕緊聯繫屋主、40歲住戶韋斯（Yaakov Weiss），不過對方回應房子是透過出租網站租賃，他離開時現場約200人。

請繼續往下閱讀...

報導指出，韋斯與2名派對召集人，即23歲的古安歐（Patience Guanue）與22歲的欣內（Alicia Hinneh），因違反州長的行政命令而被發出傳票。

該州規定室內聚會人數上限100人，室外則為500人。針對有民眾違規，州長墨菲（Phil Murphy）直言，沒必要使穿著制服的兄弟姐妹及其家人處於危險之中。

報導提到，出租網發言人布列特（Ben Breit）強烈譴責此起在公衛危機期間發生的嚴重違規案件，已違反該網站社區政策，並將相關派對召集人從平台刪除、出租房取消上架，展開進一步調查。

報導提及，該房位於郊區附近，據稱佔地3700平方英尺（約103坪）、一晚租金要價795美元（約新台幣2.3萬元），但嚴禁聚會、活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法