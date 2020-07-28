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    以黎邊境衝突 以色列總理怒嗆：真主黨在「玩火自焚」

    以色列軍隊和黎巴嫩真主黨在邊境交火。（法新社）

    以色列軍隊和黎巴嫩真主黨在邊境交火。（法新社）

    2020-07-28 10:39:26

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊27日和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在邊境交火，據報導，這是過去一年以來，雙方最激烈的衝突。以色列政府表示，以擊退試圖入侵邊境內的武裝人士，真主黨則否認參與這次事件。

    綜合外媒報導，上週傳出以色列發動空襲，在敘利亞首都大馬士革（Damascus）殺害黎巴嫩的真主黨人員，導致兩國的緊張局勢加劇。以色列軍方表示，27日有3到5名槍手越過「藍線」，軍方發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）指出，槍手和以色列軍隊交火，隨後武裝人士逃回黎巴嫩，以色列未有人員傷亡。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在電視演說中表示，真主黨試圖滲透以色列領土，但軍隊成功擊退相關人員。納坦雅胡強調，真主黨的行為是在「玩火自焚」，以色列會強力反擊，並堅稱，什葉派組織真主黨和黎巴嫩政府應對27日的事件負責。

    據報導，真主黨在以黎邊境的舍巴農場 （Shebaa Farms）地區對以色列軍隊發動攻擊。真主黨則在事件後發表聲明宣稱，真主黨人員沒有參與任何衝突，也沒有在27日的事件中開火，聲明強調，以色列指控的滲透行動，完全錯誤。聯合國發言人哈克（Farhan Haq）則在27日表示，正在與以色列和黎巴嫩接觸，評估當地現況並減輕緊張的局勢。

    真主黨在邊境對以色列軍隊發動攻擊，舍巴農場地區飄出濃煙。（法新社）

    真主黨在邊境對以色列軍隊發動攻擊，舍巴農場地區飄出濃煙。（法新社）

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