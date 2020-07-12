失業率高達21％ 以色列數千人遊行抗議紓困金發放太慢

數千名以色列人聚集在特拉維夫遊行，抗議政府在疫情期間，無法處理經濟問題。（路透）

2020-07-12 15:11:48

〔即時新聞／綜合報導〕數千名以色列人聚集在特拉維夫（Tel Aviv）遊行，抗議政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，無法有效處理經濟問題，造成許多人生活陷入困境。

綜合外媒報導，抗爭者多為年輕人，戴上口罩聚集在拉賓廣場（Rabin Square），抗議政府紓困金撥發速度太慢。據悉，該示威活動由小型企業、自營作業者和表演藝術家團體發起。

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相比一般勞工獲得失業救濟，抗議人士稱，他們大多數人已經等了好幾個月政府先前承諾過的援助。一間音響和照明公司的副總裁表示，「我們需要政府注資，直到我們恢復正常。自3月中旬至今，我們一直沒有業務進來，8月看起來會是一場災難。」

受疫情影響，以色列3月中旬開始實施封鎖措施，直到5月下旬陸續解封，但失業率已上升至21%。不幸的是，以色列的疫情有復發跡象，10日新增近1500例確診病例，目前累計有3萬7000例確診，350多例死亡。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10日接見部分激進派人士，並承諾會盡快核發款項。

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