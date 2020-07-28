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    美控簽證詐欺 共軍學者唐娟出庭後繼續羈押

    涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟被控在中國駐舊金山總領事館隱匿長達月餘，上週被捕入獄，今日則透過視訊出庭，但全程未發一語。法官下令將她繼續羈押。（歐新社）

    涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟被控在中國駐舊金山總領事館隱匿長達月餘，上週被捕入獄，今日則透過視訊出庭，但全程未發一語。法官下令將她繼續羈押。（歐新社）

    2020-07-28 09:26:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）日前指控，具有中國解放軍背景並涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟在中國駐舊金山總領事館隱匿長達月餘，引發美中關係更趨緊張，近日案情翻轉，唐娟已於上週被捕入獄，今日則透過視訊出庭，但全程未發一語。由於法官認為她有逃亡之虞，因此下令將她繼續羈押。

    美國司法部上週宣布，聯邦調查局在全美逾25個城市約談涉嫌隱藏中國人民解放軍背景的簽證持有人，並起訴4名隱匿與人民解放軍關係的中國研究員，其中唐娟因躲避在中國駐舊金山總領事館，當時未遭到逮捕。不過23日深夜突然傳出，唐娟已被逮捕，並於24日被移監至沙加緬度郡（Sacramento County）監獄。唐娟被美國司法部指控簽證詐欺，若被判有罪，可能面臨最高刑期10年監禁及25萬美元（約合新台幣735萬元）刑事處罰。

    據外媒報導指出，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，唐娟於美西時間下午2點多透過視訊出庭應訊，由加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）以視訊審理，並未公開畫面。據指首次庭審只進行10多分鐘，現場有中文翻譯官和唐娟的律師奈金（Lexi Negin），過程中唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。本次的庭審也未公布，唐娟是如何被逮捕入獄。

    唐娟的律師要求，因剛接手此案，要求更多時間了解其涉及的簽證詐欺案，法官在徵求本案檢查官同意後，擇定8月10日再次進行開庭審理。由於法官巴恩斯認為她有逃亡之虞，下令將她還押不得保釋。

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