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    武漢肺炎》進入研發最終階段 莫德納疫苗可望在年底前推出

    美國生技公司莫德納（Moderna）與美國衛生研究院（NIH）共同研發的武漢肺炎疫苗，已進入臨床實驗最終階段。（美聯社）

    美國生技公司莫德納（Moderna）與美國衛生研究院（NIH）共同研發的武漢肺炎疫苗，已進入臨床實驗最終階段。（美聯社）

    2020-07-28 07:02:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國生技公司莫德納（Moderna）與美國衛生研究院（NIH）共同研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，日前已進入臨床實驗最終階段。美國官員表示，疫苗可望在年底前推出。

    綜合媒體報導，莫德納27日開始進入研發最後階段，針對3萬人展開疫苗安全性和有效性試驗，這是疫苗獲得各國主管機關核準的最後一道門檻。

    這項試驗是川普政府抗疫措施的「神速行動」（Operation Warp Speed） 計畫下，首次進行的最後階段研究，增加疫苗將有助於結束疫情的希望，莫德納週一股價上漲7.5%。

    美國衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）表示，2020年底分發安全有效的疫苗是一項艱鉅的任務，但這對美國人民來說是正確的目標，儘管將這種實驗性疫苗用於人體測試的速度空前，但仍保持最嚴格的安全措施。

    莫德納聲明指出，疫苗可望從2021年開始每年提供約5億劑，之後每年可能達到10億劑。儘管莫德納的疫苗尚未推出，但已經獲得美國政府10億美元的投資。

    美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci）說，該試驗的結果可能要到11月才能公布，他對於莫德納疫苗的安全不感到擔心，試驗會以謹慎態度進行最後階段試驗。

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