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    美對中強硬無關選舉 華爾街日報：北京誤判將鑄成大錯

    美中兩國近來在各方面的對立愈發激烈。（法新社檔案照）

    美中兩國近來在各方面的對立愈發激烈。（法新社檔案照）

    2020-07-27 22:07:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國川普政府近來對中共連連出拳，從國務卿龐皮歐、白宮國安顧問歐布萊恩、司法部長巴爾到國防部長艾斯培，輪番發表強硬演說，清楚區分中共與中國，並描繪美方「剿共」決心。《華爾街日報》近日一篇社論提到，若中共將川普此舉視為美國選舉年「期間限定」的行動，將大錯特錯。

    該報在題為「新中國現實」（The New China Reality）一文中指出，雖然川普對伊朗的許多政策，令民主黨人嗤之以鼻，但他們對川普反制中共大多保持沉默，甚至加以鼓勵。這代表美國藍領選民、企業和國安菁英正逐步達成共識，中國對美國予取予求的日子已太長。即使拜登政府上台，也將面對西太平洋的緊張局勢，並接手美國國內針對中國影響力的大量反間諜和刑事調查。

    許多觀察家指出，中共在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後變得更好戰，不論原因是中共自認足夠強大，還是習近平已四面楚歌，都使更多國家更加靠攏美國，認定中共威脅世界秩序，美國在對抗中共時，正是需要這些盟友。

    雖然西方國家無法控制中共的威權行徑，但可增加中共必須吞下的代價，這正是美國政府當前諸多策略的意義，包括強制關閉中國駐休士頓領事館、拒絕南海九段線主權主張等。在此同時，美國也應出資協助中國公民「翻牆」，增加他們對外在世界的了解。

    中共近年愈發相信，它不會因為威權行徑面臨後果，但情勢已今非昔比。美國的對中強硬立場，或可說服中共政權內部人士，若習近平路線持續下去，代價將非常高昂。

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