帝吧斥責 「大驚小怪」 劉樂妍跳腳：老家真被淹了

劉樂妍在微博貼出家人的家園遭洪水淹沒影片，被中國網軍集團「帝吧」稱「大驚小怪」。（圖取自劉樂妍微博）

2020-07-25 00:29:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域洪災不斷，長期旅居中國的舔共藝人劉樂妍近期爆料，在災區的家人房子被淹，要「國家」幫幫忙，引發中國網軍集團「帝吧」砲轟，該集團24日晚間再度補刀，稱劉樂妍「大驚小怪」，中國網友也痛批劉樂妍造謠，劉也對此發文回擊。

劉樂妍21日在微博上傳影片，並稱：「我恩施的家人傳這個影片給我，他們說回不了家，停水停電，車庫，房子都被淹了。請國家救救我的家人吧。恩施今年災情嚴重，恩施被淹沒了！老天爺啊，湖北人今年太慘了。湖北太不容易了。天佑湖北，天佑恩施。」

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不料中國網友對此質疑劉樂妍散播假消息，造成中國前線救災人員困擾，更有網友直接舉報她｢散播淹水不實謠言、試圖顛覆國家罪」，中國網軍集團「帝吧」也痛斥「瞎嚷嚷啥呢？」、「把大陸（中國）黑一遍，你這是圖啥呢？」

中國網軍集團「帝吧」24日晚間發文補刀，稱劉樂妍作為公眾人物，家人被洪水淹了也不應「大驚小怪。」也有中國網友直指劉的行為無疑是「造謠」；劉樂妍對此回應，「我把我家人的整段錄音也都放出來了，就是恩施淹水了，我家人的家、車庫都被淹沒了，我家人說的，都讓你聽了，誰造謠？」

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