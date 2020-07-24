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    武漢肺炎》中國願借拉丁美洲295億元 購買中國製疫苗

    中國外交部長王毅在與拉丁美洲的線上外交會議中宣布，將提供10億美元貸款，幫助當地政府購買武漢肺炎疫苗。（歐新社檔案照）

    中國外交部長王毅在與拉丁美洲的線上外交會議中宣布，將提供10億美元貸款，幫助當地政府購買武漢肺炎疫苗。（歐新社檔案照）

    2020-07-25 00:18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥外交部長表示，本月22日中國外交部長王毅在與拉丁美洲的線上外交會議中宣布，將提供10億美元（約新台幣295億）的貸款，以協助拉丁美洲和加勒比海地區購買武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗。

    根據CNN報導，在22日的會議中，王毅表示，中國開發的疫苗是全球皆可共享的資源，因此中國將提供貸款幫助中南美洲及加勒比海地區購買疫苗。在會議前，中國外交部發言人汪文斌曾表示，在疫情蔓延期間，雖然中國與拉丁美洲各國相距遙遠，但會站在一起對抗武漢肺炎，保持緊密且有效的合作。

    汪文斌也提到，這次的會議將鞏固雙方在「減緩疫情」、「鞏固政治互信」、「堅持多邊主義」方面的共識。

    在中國宣布貸款消息後，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）向中國表示感謝，並表示自疫情爆發以來中國就提供了相當多的援助，包括醫療設備、藥品，一直到如今的這筆疫苗貸款等。

    在疫苗方面，目前中國生物技術公司Sinovac已開始在中國進行第3期疫苗試驗，牛津大學和製藥公司AstraZeneca也進行了第3期疫苗試驗。

    根據霍普金斯大學（JHU）的數據顯示，巴西目前是僅次於美國全球確診人數最多的國家，目前累計確診人數高達220萬；中南美洲各國如秘魯、智利和墨西哥等國皆是全球確診人數排行榜上前10名的國家。

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