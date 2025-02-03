初六上班了！「開工紅包」當錢母 放對地方聚財添好運

3日上班日正好也是開工吉日，民俗專家廖大乙建議，老闆給的開工紅包可以拿來當「錢母」。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/03 07:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕結束9天的春節連假，今天上班日是正月初六，是開工大吉日，開工後老闆多會給員工紅包，民俗專家廖大乙建議，老闆給的開工紅包，最好拿來當「錢母」，將紅包對摺不封口，放在皮夾或隨身帶的錢包，讓「錢母」聚財、生財，增添自己的財運。

廖大乙表示，今天是正月初六，上午5點到11點都是開工的好時間，開工拜拜後，老闆大多會給開工紅包，不管200元、600元或1200元，不要拿到後就把錢抽出來、紅包袋丟掉，錢也不要當天就拿去買東西花掉，因為開工紅包相當於「錢母」，放對地方、放對時間，錢母就會帶來錢子錢孫。

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廖大乙建議，開工紅包不封口對摺後，放進相當於個人小財庫的「皮夾」或「錢包」內，紅包就會跟皮夾、錢包天天跟在自己身邊，而老闆通常都很賺錢、財運佳，他給的開工紅包也會帶來財氣，把老闆財氣留下來，並且借力使力，讓財氣每天累積，有如「財運存摺」，越來越多。

「開工紅包若能放到冬至過後最好！」廖大乙說，這個紅包可以放到今年冬至過後，想試手氣的人，可以帶著相當於「錢母」的紅包去買彩券。更好的做法是把紅包內的錢捐出或添香油錢，「有捨才有得」，有布施會為自己和家人帶來更好的福氣和運氣。

開工紅包當「錢母」，廖大乙建議紅包不封口，對摺後放在皮夾或錢包內。（記者陳鳳麗攝）

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