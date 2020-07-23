武漢肺炎》玻利維亞5天420人曝屍街頭 9月總統大選恐延

玻利維亞警方5天內在首都拉巴斯以及最大城聖克魯斯的街道、車輛和房屋中發現420人疑似染疫身亡。（法新社）

2020-07-23 22:04:18

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞政府21日表示，在過去5天，警方在首都拉巴斯（La Paz）及最大城聖克魯斯（Santa Cruz）的街道、車輛和房屋中發現420人不明原因死亡，據信其中80％至90％感染了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），隨著疫情持續延燒，原定今年9月舉行的總統大選可能被迫延期。

綜合外媒報導，去年11月，前總統莫拉萊斯（Juan Evo Morales Ayma）被軍方強制辭職後，政治動盪達到頂峰。原定於今年9月6日舉行的選舉被視為穩定玻利維亞民主的關鍵。但向玻利維亞衛生部提供疫情控制建議的委員會，本週致信該國最高選舉官員建議，由於病毒迅速傳播，選舉不宜如期舉行。

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這個主要由醫生組成的委員會在信中說明：「（大多數研究人員同意）要計劃選舉之類的活動，必須等待活躍病例的流行病學曲線持續下降14天，因此9月6日並不合適。」

選舉法庭尚未對延後投票發表評論，但已決定批准國會認可的日期，而國會目前由「爭取社會主義運動」（MAS）黨主導。該組織由莫拉萊斯領導。

MAS黨提名前經濟部長（Luis Arce）為總統候選人，黨內認為當選總統的可能性很高，並希望大選能夠如期進行。但參選的8個政黨中有6個政黨贊成選舉延期。

玻利維亞官方確診人數約6萬、死亡人數近2300，但普遍認為實際數字應該更高。

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