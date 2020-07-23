司機載老闆誤追撞！竟遭家屬報復...打死老母、重傷幼女

王男3歲幼女遭鐵鍬重擊多下，至今仍在加護病房昏迷。（圖擷取自瀟湘晨報）

2020-07-23 14:30:21

〔即時新聞／綜合報導〕誇張！中國河北保定市清苑區爆出一起殘忍案件，一名王姓司機於4月載老闆時遭遇車禍，兩人都受了點傷，王男還為老闆墊付4萬人民幣（約台幣17萬）的醫藥費，沒想到對方家屬不願罷休，竟拿著鐵鍬和刀子闖到家中，活生生將王男的老母親打死，更將其3歲幼女打成重傷，現場監視器畫面殘忍程度令人心驚，中國網友紛紛怒回，「誰能想到現在社會還能這樣光天化日之下草菅人命，畜牲！」

根據中媒《頭條新聞》報導，王男4月載著老闆上高速公路不小心追撞前車，兩人都受了點傷，隨後王男為老闆墊付4萬人民幣（約台幣17萬）的醫藥費，但對方家屬不願罷休，不斷找王家人的麻煩，王男不堪其擾，請老母親帶著3歲幼女回老家避風頭，沒想到對方竟追到老家，打死老母親還不夠，更將小女孩打到重傷，腦內多處骨折，至今仍在加護病房昏迷，情況十分危急。目前，王妻在網上發起醫療費募款，2位嫌疑人1位服農藥自殺身亡，1位被警方拘留。

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對此，中國網友紛紛氣憤表示，「次次往頭砸太狠毒！以為旁邊那個大爺是想幫忙不敢靠近，直到我發現他手裡有把刀！」、「太難過了，小朋友哭著慘叫兩聲就沒有聲了，老畜牲還在打！」、「這老闆到底什麼背景？誰給的勇氣說殺人就殺人，還有這倆老頭，怎麼下的手！」、「簡直是無法無天，中國普法教育能不能跟上，弄一群暴發戶又不教育」、「誰能想到現在社會還能這樣光天化日之下草菅人命，畜牲」。「現場監視器畫面請點此」

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王男老闆的家屬，手持鐵鍬攻擊王男的老母親和3歲幼女。（圖擷取自瀟湘晨報）

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