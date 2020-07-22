英國公布BNO擴權計畫細節 明年新增香港特別簽證

英國政府也在今天（7月22日）宣布「英國國民（海外）（BNO）護照擴權計畫」具體的施行細節，計畫從2021年元旦起，持有BNO護照者可申請新的簽證，可在英國居留最多5年，之後便可以申請定居。（路透）

2020-07-22 23:59:29

〔即時新聞／綜合報導〕為因應《港版國安法》對香港造成自由民主倒退的衝擊，英國政府日前宣布將對香港人提出庇護政策，英國政府也在今天（7月22日）宣布「英國國民（海外）（BNO）護照擴權計畫」具體的施行細節，計畫從2021年元旦起，持有BNO護照者可申請新的簽證，可在英國居留最多5年，之後便可以申請定居。

綜合外媒報導，英國政府公布，將在明年1月開始新增一種名為「Hong Kong BN（O） Visa」的特別簽證，供持有BNO護照的香港人申請，而BNO持有者的近親也可申請，包括配偶或民事伴侶、未婚伴侶、首次申請時未滿18歲的子女，及其他高度依賴的家庭成員。

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「Hong Kong BN（O） Visa」的持有者可以先申請到英國30個月，之後可再延長30個月，或是一次申請5年，期間可以在英國工作，但不能領取社會福利；申請人在英國居留5年後，可以向英國政府申請定居，定居滿1年後就可以申請歸化英國籍。

英國政府也列出申請人須符合的6個條件，分別為：

1.申請人要證明自己有BNO護照的持有資格，但不用證明BNO護照仍有效，也不用特別為此而延期使用效力或補領護照

2.常住在香港的人，包括目前在英國但通常居住在香港者

3.財務狀態可供自己在英國生活至少6個月

4.有學習英文的意願

5. 取得由英國內政部認可的診所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），以證明健康

6. 申請人需要繳付費用與繳付健康稅（Immigration Health Surcharge）。

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