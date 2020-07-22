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    待不下去了！ 港媒爆不少人計畫離港 偷渡台灣尋求庇護

    「港版國安法」上路，不少反送中人士擔心遭政府清算，計畫離港。圖為一名港人正在被港警搜身盤查。（路透）

    「港版國安法」上路，不少反送中人士擔心遭政府清算，計畫離港。圖為一名港人正在被港警搜身盤查。（路透）

    2020-07-22 22:39:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中共強行讓「港版國安法」上路，外界都認為香港的政治體系和言論自由都將名存實亡，不少港人也都直言「一國兩制」已崩壞。而今天有港媒爆，稱香港水警日前抓到2人企圖利用非法途徑入境中國內陸。港警也表示近期類似的案件有增多的趨勢，不少人希望藉由這樣的方式找機會偷渡到台灣，誓言要嚴格查緝所有預謀偷渡者。

    根據香港《星島日報》22日報導，香港水警日前在屯門沙洲海面抓到2名男子企圖用非法途徑進到內陸，目前正調查其偷渡動機。

    港警對外也表示，最近類似案件越來越多，包括走私客和不想接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測的人，其中有不少是曾參與反送中的示威者。

    可能是擔憂中共清算，港警聲稱「亂港份子」以假身分先入境內地，再伺機偷渡到台灣尋求政治庇護。港警指出，這些支持反送中的港人很多是打算直接偷渡到台灣，但因為港府加強截查離港可疑船隻，於是改走迂迴路線，從中國轉逃台灣。

    報導稱，目前至少有4名反送中人士獲他人安排取得假證件改名換姓，逃往福建後，不排除會找機會從廈門偷渡到金門，尋求台灣幫助。港警表示將嚴格查緝所有偷渡者，水警也會加強堵截。

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