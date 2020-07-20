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    挺港人！無懼五毛騷擾 Notepad++堅持不改：我沒做錯事

    熱門的免費文字編輯軟體Notepad++推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong」，以行動表達支持港人民主運動的同時，也宣示捍衛「撐香港」的言論自由。（圖擷取自＿Notepad++網站）

    熱門的免費文字編輯軟體Notepad++推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong」，以行動表達支持港人民主運動的同時，也宣示捍衛「撐香港」的言論自由。（圖擷取自＿Notepad++網站）

    2020-07-21 00:15:13

    相關新聞請見︰

    捍衛「撐香港」言論自由！Notepad++命名新版本：與港人同在

    〔即時新聞／綜合報導〕無懼港版國安法的恐嚇，也無懼Nmslese（中國網軍）騷擾！Notepad++自推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong（與港人同在）」後，收到大量來自香港的致謝，也逃不過中國網軍出征。對此，Notepad++開發者笑談，被中國網軍出征，就意味著「正在做對的事情，而且做得很成功」。

    Notepad++是免費文字編輯軟體；16日在官網發布7.8.9新版本，並將新版本命名為「Stand with Hong Kong」。新聞稿中更放上象徵香港反送中運動的「染血洋紫荊黑底旗」。消息一出，大批香港網友湧入推特留言致謝，「考慮到中國監控下，這給港人很大的鼓舞與勇氣」、「謝謝你撐香港」、「謝謝你溫暖的行動」、「我保證以後只用Notepad++」、「拒絕讓專制國家剝奪我們的表意自由」。

    對此，Notepad++開發者18日在推特「@Notepad_plus」上回應向他致謝的港人，並說「別謝我，你們該謝謝你們自己的挺身而出，正是因為你們堅持為香港的民主與你們自己的自由而抗爭，我才得以為香港發聲。請港人繼續為港人而戰，將會讓愈來愈多的人為香港發聲。」

    也有不少中國網民不滿，進而瘋狂出征Notepad++。對此，Notepad++開發者19日附上華文、英文雙語貼文回應，「當你收到很多『nmsl』（「你媽死了」的縮寫，中國網民愛用咒罵語）的電郵，你知道你正在做對的事情，而且做得很成功（When you've got a lot of insulting emails from Chinese people, you know you're doing a right thing, and you're doing it well.）」。

    「Nmslese」為泰國網友「#nnevvy泰、中鍵盤大戰」時所創英文單字，源自Chinese，專指吵架吵不贏時只會回以咒罵「NMSL（你媽死了）」的中國五毛。

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