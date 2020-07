挺港人！無懼五毛騷擾 Notepad++堅持不改：我沒做錯事

熱門的免費文字編輯軟體Notepad++推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong」,以行動表達支持港人民主運動的同時,也宣示捍衛「撐香港」的言論自由。(圖擷取自_Notepad++網站)

〔即時新聞/綜合報導〕無懼港版國安法的恐嚇,也無懼Nmslese(中國網軍)騷擾!Notepad++自推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong(與港人同在)」後,收到大量來自香港的致謝,也逃不過中國網軍出征。對此,Notepad++開發者笑談,被中國網軍出征,就意味著「正在做對的事情,而且做得很成功」。

Notepad++是免費文字編輯軟體;16日在官網發布7.8.9新版本,並將新版本命名為「Stand with Hong Kong」。新聞稿中更放上象徵香港反送中運動的「染血洋紫荊黑底旗」。消息一出,大批香港網友湧入推特留言致謝,「考慮到中國監控下,這給港人很大的鼓舞與勇氣」、「謝謝你撐香港」、「謝謝你溫暖的行動」、「我保證以後只用Notepad++」、「拒絕讓專制國家剝奪我們的表意自由」。

對此,Notepad++開發者18日在推特「@Notepad_plus」上回應向他致謝的港人,並說「別謝我,你們該謝謝你們自己的挺身而出,正是因為你們堅持為香港的民主與你們自己的自由而抗爭,我才得以為香港發聲。請港人繼續為港人而戰,將會讓愈來愈多的人為香港發聲。」

也有不少中國網民不滿,進而瘋狂出征Notepad++。對此,Notepad++開發者19日附上華文、英文雙語貼文回應,「當你收到很多『nmsl』(「你媽死了」的縮寫,中國網民愛用咒罵語)的電郵,你知道你正在做對的事情,而且做得很成功(When you've got a lot of insulting emails from Chinese people, you know you're doing a right thing, and you're doing it well.)」。

「Nmslese」為泰國網友「#nnevvy泰、中鍵盤大戰」時所創英文單字,源自Chinese,專指吵架吵不贏時只會回以咒罵「NMSL(你媽死了)」的中國五毛。

To Hongkongers:

Don't thank me for Notepad++ #StandWithHongKong Edition, thank yourselves. I spoke out for HK because you stand up for yourselves. Keep fighting for your democracy and your freedoms, then more and more people will stand with Hong Kong.#FreeHongKong — Notepad++ (@Notepad_plus) July 18, 2020

Translation:

When you've got a lot of insulting emails from Chinese people, you know you're doing a right thing, and you're doing it well. — Notepad++ (@Notepad_plus) July 19, 2020

