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    《紐時》記者撤離香港不去台灣 《路透》編輯：因中國會森七七

    《紐時》15日指出，旗下員工在香港申請工作許可已遭遇困難，明年數位新聞團隊將轉移至首爾，人數大約占香港員工總數的3分之1，未來仍會維持駐港的最大人力，並持續保持對香港和中國報導的關注」。圖為香港銅鑼灣。（歐新社資料照）

    《紐時》15日指出，旗下員工在香港申請工作許可已遭遇困難，明年數位新聞團隊將轉移至首爾，人數大約占香港員工總數的3分之1，未來仍會維持駐港的最大人力，並持續保持對香港和中國報導的關注」。圖為香港銅鑼灣。（歐新社資料照）

    2020-07-15 21:24:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府強行實施「港版國安法」引發國際輿論譁然，美媒《紐約時報》（New York Times）今（15）日宣布，香港部分編採人力明年將轉移到韓國首爾；對此，《路透》亞洲分社編輯多伊歐（Gerry Doyle）在推特上透露，若遷到台北同樣有高品質生活，而且比東京便宜，「但你知道的，會讓北京生氣氣」。

    綜合媒體報導，「港版國安法」已經上路，《紐時》15日指出，旗下員工在香港申請工作許可已遭遇困難，明年數位新聞團隊將轉移至首爾，人數大約占香港員工總數的3分之1，未來仍會維持駐港的最大人力，並持續保持對香港和中國報導的關注」；此外，美國《CNN》及《彭博》在香港也聘用許多員工，但目前未傳出有計劃移轉。

    針對《紐時》遷移據點的消息，《美國之音》韓國分台台長嘉羅（William Gallo）在推特說：「看來相當確定的是，香港身為國際媒體之主要區域樞紐的地位，差不多快玩完了，可以觀察有多少傳媒會搬到首爾？或選擇到台北？將會很有趣。」

    曾在《紐時》工作過、現居新加坡的多伊歐轉推嘉羅貼文指出：「東京也很棒，物價高昂，但生活品質很高；而台北生活品質也很好，還比東京便宜，但你知道的，會讓北京生氣氣，新加坡太熱了。」

    美媒《紐約時報》今日宣布，明年將香港部分辦公室轉移到韓國首爾，《路透》亞洲分社編輯多伊歐在推特上透露，若遷到台北同樣有高品質生活，而且比東京便宜，「但你知道的，會讓北京生氣氣」。（圖擷自Twitter）

    美媒《紐約時報》今日宣布，明年將香港部分辦公室轉移到韓國首爾，《路透》亞洲分社編輯多伊歐在推特上透露，若遷到台北同樣有高品質生活，而且比東京便宜，「但你知道的，會讓北京生氣氣」。（圖擷自Twitter）

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