《紐時》記者撤離香港不去台灣 《路透》編輯：因中國會森七七

〔即時新聞/綜合報導〕中國政府強行實施「港版國安法」引發國際輿論譁然,美媒《紐約時報》(New York Times)今(15)日宣布,香港部分編採人力明年將轉移到韓國首爾;對此,《路透》亞洲分社編輯多伊歐(Gerry Doyle)在推特上透露,若遷到台北同樣有高品質生活,而且比東京便宜,「但你知道的,會讓北京生氣氣」。

綜合媒體報導,「港版國安法」已經上路,《紐時》15日指出,旗下員工在香港申請工作許可已遭遇困難,明年數位新聞團隊將轉移至首爾,人數大約占香港員工總數的3分之1,未來仍會維持駐港的最大人力,並持續保持對香港和中國報導的關注」;此外,美國《CNN》及《彭博》在香港也聘用許多員工,但目前未傳出有計劃移轉。

針對《紐時》遷移據點的消息,《美國之音》韓國分台台長嘉羅(William Gallo)在推特說:「看來相當確定的是,香港身為國際媒體之主要區域樞紐的地位,差不多快玩完了,可以觀察有多少傳媒會搬到首爾?或選擇到台北?將會很有趣。」

曾在《紐時》工作過、現居新加坡的多伊歐轉推嘉羅貼文指出:「東京也很棒,物價高昂,但生活品質很高;而台北生活品質也很好,還比東京便宜,但你知道的,會讓北京生氣氣,新加坡太熱了。」

