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    港版國安法被當治台藍圖 華郵：往武力犯台邁進

    中國上週強行通過「港版國安法」，美媒一篇評論文章更指出，國安法最讓人擔憂的其實是沒提的部分，並稱中國可能把此法當成治台藍圖，進而朝武力犯台目標邁進一步。（路透）

    中國上週強行通過「港版國安法」，美媒一篇評論文章更指出，國安法最讓人擔憂的其實是沒提的部分，並稱中國可能把此法當成治台藍圖，進而朝武力犯台目標邁進一步。（路透）

    2020-07-07 11:08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上週強行通過「港版國安法」（下稱國安法），條文內容甚至可針對境外人士，港府昨更頒布實施細則，不僅擴大警權，還要求台灣政治性組織提供涉港活動資料。美媒一篇評論文章更指出，國安法最讓人擔憂的反而是沒提的部分，並稱中國可能把此法當成治台藍圖，進而朝武力犯台目標邁進一步。

    曾任華盛頓郵報北京分社社長的潘文（John Pomfret）以「港區國安法可能是中國對付台灣的藍圖」（The Hong Kong security law could be China’s blueprint to deal with the ‘Taiwan problem’）為題在該報刊文指出，上週生效的港版國安法有許多令人恐懼的原因，包含嚴重限制香港言論自由、允許北京當局到香港抓人回中國大陸審判，甚至任何主張香港獨立的人士都恐觸法並遭逮捕，此法似乎對地球上所有人都有管轄權。不過最令人憂心的，其實是國安法沒提的部分。

    潘文指出，國安法可能會被中國當成處置台灣的藍圖，並指此法的通過，讓中國對台開戰的準備更進一步，特別是明年7月恰逢中國共產黨建黨100週年，中國國家主席習近平也會希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。他引述主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅近期發言佐證，指李肅先前稱國安法是「解放台灣」的關鍵一步，並稱國安法藉由香港做出示範，在取得司法權後就可把所有反對派抓到中國審判，等於告訴台灣，「武統之後我有辦法解決你」。

    潘文表示，中國多年來把香港當成處理台灣問題的「試驗品」，在1997年承諾對港一國兩制後，也曾提出要用「一國兩制」統一台灣。但他也提到，目前中國被指控對港毀棄承諾，大多數台灣人也反對與中國統一。

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