為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共軍若奪太平島 虛擬演習顯示美方不會派軍援台

    一場由美國、台灣、日本及南韓前官員共同參與的虛擬演習結果顯示，若共軍占領台灣有效控制的太平島，美方不會派軍援助。（資料照）

    一場由美國、台灣、日本及南韓前官員共同參與的虛擬演習結果顯示，若共軍占領台灣有效控制的太平島，美方不會派軍援助。（資料照）

    2020-07-22 12:46:05

    〔中央社〕共軍據報8月將在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島。一場由美國、台灣、日本及南韓前官員共同參與的虛擬演習結果顯示，若共軍占領台灣有效控制的太平島，美方不會派軍援助。

    日本共同社5月引述消息人士指稱，中國人民解放軍計劃8月在南海區域，舉行設想奪取台灣東沙群島的大規模登陸演習。事實上，華府智庫（竹世）川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation USA）今年稍早就做過類似主題虛擬演習。

    今年2月，（竹世）川和平基金會邀請美日台韓4國的前政府官員與軍官，代表各自國家參與設定發生在印太區域的一系列衝突危機虛擬演習，再請相關專家飾演中國、俄羅斯及北韓。參與者包括前美國國防部副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）及台灣前參謀總長李喜明。

    其中一個演習情境設定在南海，背景為8月間南海出現颱風，重創太平島；中國假借「人道救援」台灣同胞名義，派遣中國海警總隊及300名人民武警至太平島，隨即將島上機場跑道封鎖，只准中國空運機起降，島上台灣駐軍被迫撤退至總部基地。

    根據演習報告，台灣欲捍衛主權領土並派出陸戰隊支援太平島上駐軍，這讓北京措手不及，但美國擔心會因南海爭議島礁被捲入與中國戰爭。當台灣請求情報、監視及偵察（ISR）與海軍支援時，美方呼籲台灣暫緩軍事行動，並表示會透過外交手段說服中國撤離。

    不過，演習報告指出，為了消除台灣「被拋棄」疑慮並向其他盟友展示決心，美國聯合台日韓共派出4艘驅逐艦通過台灣海峽，並派出小型海豹突擊隊前往太平島偵察。此舉促使中國派遣500名陸戰隊員至太平島，並奪取台灣有效控制的東沙群島，更切斷金門、馬祖供水。

    美方之後要求參議院外委會檢視，「台灣關係法」是否適用於中國侵略台灣本島以外的島礁；演習報告表示，此舉是為了向中國示意美國正考慮動武。演習結束時，中國仍占領太平島，島上台灣駐軍也堅守崗位，美中雙方則同意舉辦高峰會討論南海僵局。

    演習報告建議，台灣與日本、南韓間應建立類似台美間諮詢合作機制；美方針對「台灣關係法」所作相關軍事選項規畫，也應認知到快速擴大台美諮詢合作機制的需求。

    相關參與者6月16日舉辦線上討論會，針對美國為何不派軍支援台灣奪回太平島，曾任美軍太平洋司令部司令、目前擔任（竹世）川和平基金會傑出資深研究員的退役上將布萊爾（Dennis Blair）表示，美國對台灣提供的是「有條件」安全保證，並有地域限制。

    布萊爾指出，美國對台安全保證並不包括金門、馬祖等離島，但包含離台灣本島較近的澎湖，台灣在南海聲索的島嶼算是「新地帶」，也不包括在內。他說，虛擬演習目的就是要探究政策模糊地帶，看能不能帶來什麼新想法。

    身為「美國隊」團員之一的梅格莎曼則解釋，當時美方專注在大範圍製造更多籌碼，並試圖透過外交途徑與北京交涉，以降低南海緊張情勢。

    李喜明在討論會中坦承，確實對美國拒絕支援感到失望，但雙方是聯盟，台灣必須尊重美方的決定。他說，後來事實證明，4方聯合航行對中國沒有起作用，北京也從沒想過要撤離太平島，他建議未來類似情況應重新考慮作法。

    演習中飾演「中國隊」成員之一的美國「國家亞洲研究局」會長甘浩森（Roy Kamphausen）表示，中國目的是要破壞美國聯盟，美方只要有任何不採取行動的跡象，例如在演習初期處理台灣一事不採取行動，或是南韓及東南亞國家意圖保持中立或有所遲疑，對中國來說都算是「小勝利」。

    甘浩森指出：「會讓盟友真正脫離美國的，不會是單一大事件，而是長期猜測與失望所造成的關係侵蝕、摩擦及爭執，慢慢磨損掉聯盟間彈性與信譽。」

    華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）執行長蕭良其（Russell Hsiao）本月初也撰文指出，南海近期緊張情勢升高，上述虛擬演習似乎假定北京若占領東沙群島及太平島，目的只是為了侵略台灣本島，但這非唯一可能性。

    蕭良其表示，中共若武力犯台，會造成美中雙方都極力想避免的軍事衝突，因此控制南海可能就是中國真正動機；東沙群島位處中國與南海之間，長期來看有助北京掌控南海進出點。

    GTI共同創辦人黃文局呼籲，此演習報告攸關台灣安危與命運，內含許多重要訊息，關心台灣前途人士及國防部、外交部等相關單位應要細讀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍戰艦升級「新神盾」 可對抗中俄反艦飛彈
    2020-07-21 21:00

    軍情動態》美軍戰艦升級「新神盾」 可對抗中俄反艦飛彈
    軍情動態》美軍驅逐艦「波特號」進入黑海 俄軍黑海艦隊展開監控
    2020-07-20 10:14

    軍情動態》美軍驅逐艦「波特號」進入黑海 俄軍黑海艦隊展開監控
    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解！

    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解！
    太平島租借給美軍？ 外交部否認：從無此計畫
    2018-06-10 21:27

    太平島租借給美軍？ 外交部否認：從無此計畫
    美軍「大黃蜂」伴飛C-130 林郁方：標準程序
    2016-05-06 11:32

    美軍「大黃蜂」伴飛C-130 林郁方：標準程序
    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵

    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵
    國際今日熱門
    2020-07-21 13:53

    軍武新知》美海軍接收新款SPY-6陣列雷達 靈敏度是舊型30倍

    2020-07-21 14:07

    「女主角睡的是我的床」追劇驚見豪宅成劇組取景點 屋主怒提告

    2020-07-21 14:23

    美方區分中國、中共讓北京跳腳 王丹稱讚：打到痛處

    2020-07-21 14:07

    驚！才稱撲滅病源點解除防疫 俄遠東地區再現非洲豬瘟

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播