軍情動態》美軍戰艦升級「新神盾」 可對抗中俄反艦飛彈

SPY-6相陣列雷達正式安裝在伯克級第3代驅逐艦。（圖取自雷神公司官網）

2020-07-21 21:00:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應對新的飛彈威脅，美國海軍計劃陸續升級伯克級驅逐艦的神盾雷達：從原本的被動陣列式AN / SPY-1D，換成主動陣列式SPY-6雷達。據美國《國防新聞》20日報導，美國海軍最新驅逐艦、阿利伯克級神盾艦的第3版改良型（Flight III）首艦「傑克盧卡斯號」（USS Jack H. Lucas），將成為第1艘安裝最新一代AN / SPY-6相陣列雷達的驅逐艦！

報導中指出，由雷神公司（Raytheon）設計製作的SPY-6雷達，原理是主動電子搜索（AESA），其效能比被動電子搜索的SPY-1雷達要靈敏約30倍，將使艦隊防空與飛彈防禦更為精進，但是需要的電力功率也大得多，這使得軍艦內部需要重新設計，因此「阿利伯克級」（Arleigh Burke class ）進化到第3版改良型。

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傑克盧卡斯號是伯克級第3版改良型的首艦，於去年11月在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的英格斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造，根據海軍預算文件，該艦計劃於2024年完工。

美國神盾系統為全世界最先進的空中預警與地面整合系統，而配置新一代AN/SPY-6雷達是為了讓艦艇能有效對抗複雜的空中威脅，並彈性運用作戰武器系統。

據《國防新聞》此前報導，為了因應對俄羅斯和中國的超高速反艦飛彈、彈道飛彈所構成的各種威脅，AN/SPY-6雷達與舊的AN/SPY-1D雷達相比，可以同時執行反彈道飛彈、防空和反水面作戰行動，還具備全時段、360度全方位全空域內自動跟踪數百個目標的能力，而且在後續的維修保養上，也更加容易。

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