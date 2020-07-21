為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美軍戰艦升級「新神盾」 可對抗中俄反艦飛彈

    SPY-6相陣列雷達正式安裝在伯克級第3代驅逐艦。（圖取自雷神公司官網）

    SPY-6相陣列雷達正式安裝在伯克級第3代驅逐艦。（圖取自雷神公司官網）

    2020-07-21 21:00:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應對新的飛彈威脅，美國海軍計劃陸續升級伯克級驅逐艦的神盾雷達：從原本的被動陣列式AN / SPY-1D，換成主動陣列式SPY-6雷達。據美國《國防新聞》20日報導，美國海軍最新驅逐艦、阿利伯克級神盾艦的第3版改良型（Flight III）首艦「傑克盧卡斯號」（USS Jack H. Lucas），將成為第1艘安裝最新一代AN / SPY-6相陣列雷達的驅逐艦！

    報導中指出，由雷神公司（Raytheon）設計製作的SPY-6雷達，原理是主動電子搜索（AESA），其效能比被動電子搜索的SPY-1雷達要靈敏約30倍，將使艦隊防空與飛彈防禦更為精進，但是需要的電力功率也大得多，這使得軍艦內部需要重新設計，因此「阿利伯克級」（Arleigh Burke class ）進化到第3版改良型。

    傑克盧卡斯號是伯克級第3版改良型的首艦，於去年11月在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的英格斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造，根據海軍預算文件，該艦計劃於2024年完工。

    美國神盾系統為全世界最先進的空中預警與地面整合系統，而配置新一代AN/SPY-6雷達是為了讓艦艇能有效對抗複雜的空中威脅，並彈性運用作戰武器系統。

    據《國防新聞》此前報導，為了因應對俄羅斯和中國的超高速反艦飛彈、彈道飛彈所構成的各種威脅，AN/SPY-6雷達與舊的AN/SPY-1D雷達相比，可以同時執行反彈道飛彈、防空和反水面作戰行動，還具備全時段、360度全方位全空域內自動跟踪數百個目標的能力，而且在後續的維修保養上，也更加容易。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美中軍事角力升溫！雷根號航艦與日澳戰艦南海「秀肌肉」
    2020-07-21 17:53

    美中軍事角力升溫！雷根號航艦與日澳戰艦南海「秀肌肉」
    軍情動態》美軍驅逐艦「波特號」進入黑海 俄軍黑海艦隊展開監控
    2020-07-20 10:14

    軍情動態》美軍驅逐艦「波特號」進入黑海 俄軍黑海艦隊展開監控
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    美中緊張升溫 美軍雙航艦7月第2度在南海演習
    2020-07-17 23:15

    美中緊張升溫 美軍雙航艦7月第2度在南海演習
    美中新冷戰！ 紐時：華府擬對中共黨員實行全面旅行禁令
    2020-07-16 10:38

    美中新冷戰！ 紐時：華府擬對中共黨員實行全面旅行禁令
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    台海軍情》監控共軍動態 美MQ-4C海神偵察機現蹤台灣南部空域
    2020-07-16 09:47

    台海軍情》監控共軍動態 美MQ-4C海神偵察機現蹤台灣南部空域
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-21 00:53

    網路結盟影響國際政治？#TweetForTaiwan挺台用戶大分析

    2020-07-20 23:53

    受中國官媒訪問 傅高義：南海與台灣將成美中衝突引爆點

    2020-07-20 22:21

    傳維權律師丁家喜遭精神折磨酷刑 妻子痛批中共惡劣！

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播