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    正妹驚險躲過汽車爆炸！求救時卻摔落橋下身亡

    本月18日和朋友駕車經過肯特郡一座橋時，汽車突然起火燃燒，愛澤拉與友人第一時間逃離汽車，躲過爆炸，沒想到，當他們向附近經過車輛求救時，愛澤拉因沒發現橋面一處約3公尺寬的縫隙，導致她從12公尺高的橋上摔落地面。（擷取自臉書）

    本月18日和朋友駕車經過肯特郡一座橋時，汽車突然起火燃燒，愛澤拉與友人第一時間逃離汽車，躲過爆炸，沒想到，當他們向附近經過車輛求救時，愛澤拉因沒發現橋面一處約3公尺寬的縫隙，導致她從12公尺高的橋上摔落地面。（擷取自臉書）

    2020-07-21 23:28:23

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大學生，日前開車返家途中時，所駕汽車突然在橋上起火、爆炸，雖然女大生於爆炸前驚險地逃出車外，不過在她想向附近車輛求救時，卻踩到橋面的縫隙，從12公尺高的橋上摔落，最後不幸死亡。

    綜合外媒報導，24歲的愛澤拉（Azra Kemal）本月18日和朋友駕車經過肯特郡一座橋時，汽車突然起火燃燒，愛澤拉與友人第一時間逃離汽車，躲過爆炸，沒想到，當他們向附近經過車輛求救時，愛澤拉因沒發現橋面一處約3公尺寬的縫隙，導致她從12公尺高的橋上摔落地面。

    愛澤拉的母親表示，當時愛澤拉對面的一台車在看到有人求救後停下車來，愛澤拉於是摸黑想跨越道路，但因為光線不足，導致踩空發生慘劇。

    愛澤拉的母親指出，愛澤拉摔下橋後，並沒有馬上死亡，她的朋友雖立刻衝到橋下找人，但卻苦尋不著。剛好有一名值班的醫護人員找到了愛澤拉，並立刻通報醫院，不幸的是，愛澤拉最後仍不治死亡，而她最後的遺言則是對醫護人員說的「請不要讓我死掉」。

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