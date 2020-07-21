氣候變遷惡性循環 科學家預估北極熊將於80年內滅絕

科學家預測，北極熊可能在2100年前滅絕。（法新社）

2020-07-21 19:21:14

〔即時新聞／綜合報導〕科學家20日在學術期刊《Nature Climate Change》（自然氣候變化）中發表的研究預測，因氣候變遷，北極冰層融化速度加劇，造成北極熊覓食困難、飢餓致死，最終無法繁衍後代，這樣的惡性循環一再重演，北極熊可能在2100年前滅絕。

《法新社》報導，北極地區的暖化速度是整個地球平均的2倍，根據目前的氣候狀態，北極熊的13個子群體中，有12個將在80年內急遽減少；未來除了在加拿大伊麗莎白女王群島（Queen Elizabeth Islands）的子群體外，其他群體的北極熊恐怕都很難產下後代。

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科學家指出，冰層縮小使北極熊獵捕海豹的時間跟著減少，無法獵捕到足夠食物的北極熊體重不斷下降，造成牠們體內沒有足夠的養分度過沒有食物的冬季。國際北極熊中心（Polar Bears International）首席科學家安斯特拉普（Steven Amstrup）表示：「在冰層結冰且能回去覓食前，北極熊面臨更長的斷食期。」

研究的主要作者莫納爾（Peter Molnar）解釋，研究團隊通過計算北極熊的體型和肥胖程度，可以針對其能量消耗建立一套模型，最終能計算出成年北極熊和北極熊幼崽最多能禁食幾天不會造成存活率下降。他認為，目前世界自然保護聯盟（IUCN）將北極熊列在「易危」（Vulnerable）中，低估了其目前的困境。

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