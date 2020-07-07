西伯利亞北極圈飆38度！ 6月均溫熱破紀錄

西伯利亞北極圈已經飆破歷年來6月平均溫度的高溫紀錄。圖為西伯利亞6月19日地表平均溫度紀錄。（美聯社）

2020-07-07 22:28:52

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟7日釋出的數據顯示，2020年在熱浪肆虐下，西伯利亞北極圈打破歷年6月平均溫度紀錄，比正常的均溫高5度以上，較先前2個記錄到的最熱6月整整高出1度多，部分地區甚至記錄到高達近10度的溫差。異常高溫也造成寒帶地區的野火頻傳，俄羅斯的森林大火次數超過了去年同期的紀錄。

綜合外媒報導，歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service, C3S）的報告指出，過去曾出現零下68度極端低溫的俄羅斯東北部西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），6月21日竟被偵測到每小時氣溫達37度，創當月北極地區每小時最高氣溫紀錄，當地氣象站同日也觀測到攝氏38度高溫。

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今年6月的西伯利亞北極圈與2019年類似，氣候都「異常溫暖」，而這個趨勢被科學家視為一種「警告」。C3S主管布諾坦普（Carlo Buontempo）提到，北極的暖化速度遠快於其他地區，「非常令人擔憂」。

異常的高溫使水分從西伯利亞的北方針葉林和苔原流失，進而加劇森林大火的發生頻率。俄羅斯林業局說，截至6日為止，共發生246場大火，7個區域已進入緊急狀態，哥白尼氣候變化服務的科學家帕林頓（Mark Parrington）說，高溫和乾燥的地表提供了大火燃燒的極佳條件。

自6月中旬以來，西伯利亞及阿拉斯加部分地區的野火數量及強度雙雙增加，釋出5900萬公噸二氧化碳，是2003年開始記錄以來的當月最高碳排放量。

就全球而言，2020年6月比1981至2010年同月平均氣溫高超過0.5度，追平2019年6月記錄到的歷來最溫暖6月。

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