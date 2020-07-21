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    武漢肺炎》媽媽確診住院無法探望 男子夜夜爬窗陪到她過世

    巴勒斯坦男子吉哈德·阿爾蘇威特因為73歲媽媽確診武漢肺炎住院，無法探視，他每晚像這樣爬上醫院病房窗台，直到媽媽因病離世。（圖擷取自twitter「Mohamad Safa」）

    巴勒斯坦男子吉哈德·阿爾蘇威特因為73歲媽媽確診武漢肺炎住院，無法探視，他每晚像這樣爬上醫院病房窗台，直到媽媽因病離世。（圖擷取自twitter「Mohamad Safa」）

    2020-07-21 17:31:28

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球的疫情目前仍沒有趨緩，至今已造成61萬人死亡；日前巴勒斯坦有名73歲老婦人因確診住進加護病房隔離治療，醫院為防疫情擴散拒絕親人探病，患者30歲的兒子只好每晚爬上病房外的窗台陪在媽媽身邊，直到患者最後因病離世。

    巴勒斯坦非營利組織「愛國願景」（Patriotic vision）執行長、聯合國常駐代表薩法（Mohamad Safa）7月19日在推特上分享這張照片，有名男子蹲在病房的窗戶外框上望向裡面，薩法在貼文上寫道「一位感染了武漢肺炎的巴勒斯坦婦女，她兒子每晚爬上她的病房外看著母親，直到她去世」。

    綜合外媒報導，照片中的男子是30歲的吉哈德·阿爾蘇威特 （Jihad Al-Suwaiti），他的哥哥說，吉哈德是老么，爸爸15年前就去世，與媽媽很親，媽媽原患有白血病，但幾週前被確診感染武漢肺炎，直到醫院通知媽媽已去世，吉哈德還很生氣地不肯相信；醫院也證實，吉哈德每晚都會這樣爬到加護病房外看望，直到媽媽睡著才會下來。

    這張照片感動無數網友，不僅紛紛留言鼓勵吉哈德，也有人分享自己父母離世時的心情，還有畫家將照片繪成插圖鼓勵吉哈德；目前巴勒斯坦累計確診1萬052人，65人死亡。

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