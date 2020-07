武漢肺炎》媽媽確診住院無法探望 男子夜夜爬窗陪到她過世

2020-07-21 17:31:28

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)在全球的疫情目前仍沒有趨緩,至今已造成61萬人死亡;日前巴勒斯坦有名73歲老婦人因確診住進加護病房隔離治療,醫院為防疫情擴散拒絕親人探病,患者30歲的兒子只好每晚爬上病房外的窗台陪在媽媽身邊,直到患者最後因病離世。

巴勒斯坦非營利組織「愛國願景」(Patriotic vision)執行長、聯合國常駐代表薩法(Mohamad Safa)7月19日在推特上分享這張照片,有名男子蹲在病房的窗戶外框上望向裡面,薩法在貼文上寫道「一位感染了武漢肺炎的巴勒斯坦婦女,她兒子每晚爬上她的病房外看著母親,直到她去世」。

綜合外媒報導,照片中的男子是30歲的吉哈德·阿爾蘇威特 (Jihad Al-Suwaiti),他的哥哥說,吉哈德是老么,爸爸15年前就去世,與媽媽很親,媽媽原患有白血病,但幾週前被確診感染武漢肺炎,直到醫院通知媽媽已去世,吉哈德還很生氣地不肯相信;醫院也證實,吉哈德每晚都會這樣爬到加護病房外看望,直到媽媽睡著才會下來。

這張照片感動無數網友,不僅紛紛留言鼓勵吉哈德,也有人分享自己父母離世時的心情,還有畫家將照片繪成插圖鼓勵吉哈德;目前巴勒斯坦累計確診1萬052人,65人死亡。

