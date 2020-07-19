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    湖北荊州水位快速暴漲 當局發布最嚴重洪水紅色預警

    在新一輪強降雨的情況下，17日「長江2020年第2號洪水」在上游形成，湖北地區首當其衝。圖為武漢。（法新社）

    在新一輪強降雨的情況下，17日「長江2020年第2號洪水」在上游形成，湖北地區首當其衝。圖為武漢。（法新社）

    2020-07-19 14:47:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國華中地區暴雨持續不斷，在新一輪強降雨的情況下，17日「長江2020年第2號洪水」在上游形成，猛灌三峽大壩，而荊州地區也因持續降雨影響，多處水域水位超過「警戒水位」、「保證水位」，當局發出洪水紅色預警。

    綜合中國媒體報導，今（19日） 荊州長湖水位來到32.84公尺，超越警戒水位32.50公尺的標準，洪湖水位更超過其「保證水位」（26.97公尺），來到26.99公尺，由於水位預計將持續上漲，並維持長時間的高水位，湖北省荊州市水文水資源勘測局今下午針對兩水域發布洪水紅色預警。

    中國水情預警信號分為四級，由低到高依次為藍色、黃色、橙色、紅色，最嚴重的「洪水紅色預警」意味著，水位（流量）臨近或超過歷史最高水位（最大流量），為50年一遇甚至以上的洪水，對社會交通、農業生產和人類活動帶來嚴重影響。

    「警戒水位」為堤防臨水到一定深度，有可能出現險情、要加以警惕戒備的水位，而「保證水位」則是堤防設計洪水位，或歷史上防禦過的最高洪水位。當水位達到或接近保證水位時，由於堤防臨水時間已長，堤身土體可能達飽和狀態，隨時都有出險的可能，防汛進入全面緊急狀態。

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