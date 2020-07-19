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    「一江一河一湖」洪水齊發 中國水利部：防洪形勢十分嚴峻

    長江、淮河、太湖近期皆發生洪災。圖為江西省上饒市遭淹民房。（法新社）

    長江、淮河、太湖近期皆發生洪災。圖為江西省上饒市遭淹民房。（法新社）

    2020-07-19 11:49:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期飽受長江洪災所苦，除了長江之外，淮河、太湖近期也出現部分災害，中國水利部部長鄂竟平昨主持會議，針對目前長江、淮河、太湖等流域汛情態勢做出分析，並針對三峽大壩等重要水工程調度作出安排部署。

    會議中指出，三峽大壩入庫流量在昨晚6點維持在每秒61000立方公尺，水位漲至161.69公尺，接近長江宜昌站在1998年最大洪峰流量，長江中下游幹流、監利縣以下江段仍平均超出警戒0.73至2.23公尺。而氣象預報顯示，長江洞庭湖澧水和沅江、鄂東四水、滁河等水系在19至20日將出現大雨；長江上游嘉陵江、岷沱江以及漢江上游在21至23日會出現強降雨；淮河流域上游、南部山區等地則在未來3天也有大雨；太湖流域則維持局部雨勢。

    會議中強調，目前「一江一河一湖」洪水齊發，長江上游2號洪峰大流量持續匯入三峽大壩，淮河王家壩水位預計緩慢上漲，不排除發生超出保證水位（最高防洪水位）發生洪水的可能性，太湖水位高位波動緩漲，整體防洪形勢十分嚴峻，將圍繞三峽大壩調度運用等關鍵問題，確實做好防洪工作。

    該會議指出，未來防洪工作重點在於三點，首先是緊盯三峽大壩水量調度，再來是做好淮河防洪工作，督促淮河流域地方組織做好蓄洪、滯洪區運用，最後則是加強太湖流域洪水排放力度，由於太湖水位已經連續超出警戒21天，目前仍處於超出保證水位狀態，太湖及周邊河網水位必須加速排放，以保障防洪工程安全。

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