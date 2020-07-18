遲遲未去災區前線惹民怨 官媒幫「甩鍋」稱習近平5月就部署防汛

中國領導人習近平。（歐新社資料照）

2020-07-18 15:54:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，多省份災情頻傳，人民苦不堪言。中國國家主席習近平卻神隱多日，直到昨（17）日才在中央政治局常務委員會上承認，防汛形勢嚴峻，黨中央「高度重視」。但官媒在報導中強調，習近平早在5月份，就已部署防汛救災，被認為是在回應中國人民對於習近平遲遲不去視察災情的不滿。

根據官媒《新華社》報導，習近平在昨日主持召開的中國政治局常委會上表示，中國防汛已進入「七下八上」階段，並點名5大流域可能發生「較重汛情」，並特別強調「今年是決戰脫貧攻堅之年」，也是「十三五」規劃（第13個五年規劃，2016至2020年）收官之年，因此「做好防汛救災工作十分重要」。

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而《新華社》在報導中強調，習近平早在5月19日的中國政治局常委會上，就已要求有關單位高度重視今年長江中下游汛情。此舉被認為是在回應中國網友對習近平等高層自6月初至今遲遲未去視察災情、訪問災民的質疑。事實上，目前只有總理李克強曾在7月6日至7日前往災情尚不嚴重的貴州，「考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況」。

中國今年防汛形勢嚴峻，外界多把今年與1998年長江水災的情況加以比較，因此許多觀察指出，習近平並未像過去的領導人江澤民、胡錦濤到水災前線視察，甚至入汛以來，他僅就此事發聲2次，1次是6月28日稱「防災救災取得積極成效」，另1次是7月12日承認「防汛形勢十分嚴峻」，但關心的重點卻不是洪災，而是其制定的今年全民脫貧目標難以實現。

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