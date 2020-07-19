連警察也嚇傻！美佛州3名男子去湖邊釣魚 慘遭殘忍殺害

美國佛州波爾克郡3名男子去湖邊釣魚卻遭到殘忍殺害，連辦案多年的警察也被現場畫面嚇傻。波爾克郡警方與佛州警察聯合搜索示意圖。（路透）

2020-07-19 10:06:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州波爾克郡斯翠蒂湖（Lake Streety），於17日晚間10時許發生令人不忍卒睹的命案，3名青壯年男子去湖邊釣魚卻遭到殘忍殺害，連辦案多年的警察也被現場畫面嚇傻。

據《福斯新聞》報導，波爾克郡警長賈德（Grady Judd）18日清晨在命案地點說明案情，他透露現場相當可怕，雖然自己經手過那麼多謀殺案，「但這是我去過慘的地方之一。」

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賈德指出，死者分別為23歲的蒂爾曼（Damion Tillman）、27歲的羅林斯（Brandon Rollins）、30歲的斯普林菲爾德（Keven Springfield），其死亡場景根本就是一場屠殺。

賈德表示，受害者們在抵達釣魚地點的幾分鐘內就遭到攻擊，是羅林斯的父親發現了命案並報警求救。原來，羅林斯父親在睡覺時接到兒子的求救電話，一著急就跑出門衝到現場，赫然看到蒂爾曼和斯普林菲爾德都已慘死，而他的愛子羅林斯還有微弱的生命跡象。

由於羅林斯父親匆匆忙忙地出門，所以忘了把手機帶在身上，只好去附近的加油站借電話報案，可惜的是在救護人員到來之前，羅林斯已嚥下了最後一口氣。

賈德說，羅林斯在死前和父親說了一些話，相關內容警方暫時無法透露。

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