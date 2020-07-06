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    美正妹女兵失蹤案偵破 非裔軍人疑性騷被舉報殺人碎屍

    美國德州胡德堡基地20歲正妹女兵吉倫（Vanessa Guillen）於4月22失蹤，遺體直到最近才被發現。她生前曾想舉報1名非裔士兵對她性騷擾，孰料卻被對方活生生打死後碎屍掩埋。（美聯社）

    美國德州胡德堡基地20歲正妹女兵吉倫（Vanessa Guillen）於4月22失蹤，遺體直到最近才被發現。她生前曾想舉報1名非裔士兵對她性騷擾，孰料卻被對方活生生打死後碎屍掩埋。（美聯社）

    2020-07-06 12:09:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州胡德堡基地20歲正妹女兵吉倫（Vanessa Guillen），於4月22日在營區停車場被拍到最後身影後下落不明，直到6月30日她的遺骸才在胡德堡以東約32公里處被發現。調查人員表示，吉倫生前曾想舉報1名非裔士兵對她性騷擾，孰料卻被對方活生生打死後碎屍掩埋。

    《福斯新聞》報導，吉倫家屬聘雇的律師卡瓦姆（Natalie Khawam）指出，美國陸軍刑事調查司令部向她透露，嫌犯羅賓遜（Aaron Robinson）在胡德堡軍械庫用錘子將吉倫打死後，將其遺體運上車載走，過程中還找了1名認識的22歲女子阿吉拉爾（Cecily Aguilar）幫忙。

    卡瓦姆說，兩人在埋屍地點試圖焚燒吉倫的遺體，後來才決定用開山刀碎屍，接著又在上面倒水泥掩埋。然而，法網恢恢疏而不漏，警方於7月1日找上羅賓遜展開調查時，羅賓遜當場畏罪尋短，阿吉拉爾則被逮捕。

    吉倫的家人表示，吉倫曾和母親談過遭受性騷擾的問題，從字裡行間可以看得出來她當時很害怕，而且吉倫本已打算向上級舉報性騷事件，怎知卻遭羅賓遜痛下殺手。

    目前吉倫的家屬積極推動「#IAMVANESSAGUILLEN」法案立法，讓軍人遭遇性騷或性侵時可以向第三方機構舉報，避免同樣的憾事再度發生。

    吉倫的妹妹在姐姐失蹤後，在胡德堡外痛哭尋求幫忙。（美聯社）

    吉倫的妹妹在姐姐失蹤後，在胡德堡外痛哭尋求幫忙。（美聯社）

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