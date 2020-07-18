與美軍互尬！衛星影像揭共軍在永興島部署4架殲-11B戰機

衛星影像顯示，中共解放軍15日在西沙群島永興島部署至少4架殲-11B戰機。（圖擷取自Forbes.com網站）

2020-07-18 16:00:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國近期頻頻在南海秀軍事力量，在美軍2艘航空母艦17日重返南海，展開7月以來第2次軍演之際，15日的衛星畫面顯示，中共人民解放軍已在西沙群島永興島部署至少4架殲-11B（J-11B）戰機，與美軍互別苗頭。

美國富比世雜誌旗下財經網站「Forbes.com」17日報導，共軍在永興島跑道部署至少4架殲-11B戰機的消息，最早是由情報分析家根據解析度較低的商業衛星拍攝畫面指出，之後由空中巴士（Airbus）公司的高解析度衛星畫面進一步證實。

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殲-11B戰機是從俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰機改造而來，相當於美國空軍F-15鷹式戰機。永興島是南海最具主權爭議的島礁之一，雖然實際上是由中國控制，但台灣和越南均提出主權聲索。

分析指出，共軍15日在永興島的部署行動，與若干外部因素有關，其中最直接相關的是，美國國務卿龐皮歐13日正式宣布，中國對南海主權的主張「完全不合法」。此外，美國海軍神盾驅逐艦拉夫強森號（USS Ralph Johnson）14日在南海執行航行自由任務，以及美軍「尼米茲號」（USS Nimitz）與「雷根號」（USS Ronald Reagan）航母打擊群本月2度在南海軍演等，都是潛在的影響因素。

雖然共軍在永興島部署4架殲-11B，在戰力上遜於美軍的2大航母打擊群，但此舉顯然傳遞出共軍已做好因應美軍行動的訊息，包括雙方可能的擦槍走火。

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