劍指中國 美雙航艦返南海

美國海軍十七日聲明證實，核動力航空母艦「雷根號」（前）與「尼米茲號」（後）已重回南海部署。（美聯社檔案照）

2020-07-18 05:30:00

〔編譯周虹汶、孫宇青／綜合報導〕美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）十四日在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發表視訊演說，他以「南海，東南亞的遺產和大家的後院」為題，闡述美國已強化南海策略，同時加強與盟友關係，準備為受北京影響的國家提升軍事實力。美國海軍則在十七日證實，「尼米茲號」與「雷根號」核動力航空母艦已在當天重回南海部署。

美助卿：南海是大家的後院

史達偉強調，美國決心維護美國與盟友的核心利益，隨時保持警戒，並指北京一直以來對台灣周邊及東海的挑釁和威脅性出擊手段，正沿用於南海地區，但美方已在打造軍事戰力，在國際法範圍內進行演習和行動。

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史達偉宣稱南海與美國的利益攸關：每年近四兆美元的貿易量經過南海，其中超過一兆美元與美國市場有關；美國一直是東南亞國協最大的商業投資夥伴，去年與東協包含商品與服務的貿易額將近三千億美元。他批評北京利用國營企業在南海探勘與開發；利用「南海行為準則」限制周邊國家行動；利用「共同開發」當幌子，主導南海的資源掠奪；北京還試圖在八月底的國際海洋法法庭法官選舉中推派自己人，呼籲各國小心。

美艦兩週來二度現身南海

史達偉是繼美國國務卿龐皮歐十三日首度以「完全非法」形容中國聲索南海九成主權的行徑後，再度就南海議題發聲的美國高官。美國海軍在十七日聲明證實，再次把「尼米茲號」與「雷根號」部署在南海。聲明說，這兩艘航艦曾在本月四至六日於此爭議水域進行軍事演習，並在十七日重回該海域。這是兩週來美軍雙航艦第二度在南海現身。

聲明表示，上述兩艦在南海的行動為國際法所允許，可強化美方對印度─太平洋地區自由開放、以規則為本的國際秩序和區域盟國夥伴的承諾，海軍這次行動出發點與當前任何世事或政治事件無關。

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