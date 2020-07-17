勾結外國勢力？ 香港高官至親 多有外國護照資產

香港政府國安委員會全體成員，前排正中為主席林鄭月娥，前排左二為北京指派的顧問駱惠寧。（路透）

2020-07-17 23:56:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《香港自治法》立法後，中國和香港官員可能成為制裁對象。《自由亞洲電台》17日整理發現，香港多名高官的親屬都有外國國籍，或在英美擁有資產，而分析指美方行動屬「凌遲式」佈局，相信這些官員的親屬已在制裁議程上，全面落實後恐怕連在海外開銀行戶頭都有困難。

根據「香港基本法」規定，港府主要官員不得擁有外國居留權，但其家人不在此限。事實上，港府官員申報資料和以往報導顯示，多名官員的配偶或子女均持外國國籍，以英國最受歡迎。

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例如，林鄭月娥的丈夫和2名兒子全為英國籍，次子林約希更在美國哈佛大學攻讀博士學位；前特首、中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英的家人也很早就入籍英國。負責鎮壓香港示威者的保安局局長李家超雖已放棄英籍，但妻子及2名兒子均有英國公民身份；律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶則為加拿大籍。

值得注意的是，鄭若驊的丈夫潘樂陶是「安樂工程集團」（ATAL）主席及大股東，鄭亦持有集團逾6成股權。該集團近年積極拓展海外業務，此前已收購美國升降機及電扶梯工程公司Transel Elevator & Electric，一旦美國制裁鄭若驊，安樂工程可能被牽連。

此外，「建制派」議員對美方行動強烈不滿，而其中不少人也擁有海外公司股權或物業。其中，經濟民生聯盟副主席梁美芬的丈夫和兒子均有美國居留權。新民黨主席、保安局前局長葉劉淑儀目前則擁有2間在英屬處女島註冊的離岸公司，其中一間主要持有美國股票，另一間則投資香港物業。

表明全力力挺「港版國安法」的立法會主席梁君彥，則在英國擁有物業，還擔任18間公司的受薪董事，業務涉及物業投資、金融、物流等，亦擁有英國註冊公司的股權。

香港浸會大學政治及國際關係前助理教授黃偉國分析，美方此次的行動是「凌遲式」佈局，不會一刀切，而是分階段施壓，何時及如何制裁將視香港政局發展而定。他以梁美芬為例指出，梁在建制派譴責美國的記者會上「躲在後面」，不出聲、裝作別人看不見，顯示不單高曝光的親中議員，連拿美國護照、卻又擔任中共打手的議員，都感受到政治壓力。

香港科技大學社會科學部副教授成名表示，若美國嚴格執行制裁措施，受制裁人士的銀行若與美國銀行有交易，也在受罰範圍。即使不是美國的銀行，也可能把被制裁的客戶剔除，代表全世界很多銀行都可能受牽連。

他直言：「除非把錢都放在與國際銀行沒有任何交易的單一國家銀行，否則還是有戶口被取消的危險。」

還有一點是，若林鄭月娥被拒入境，意味一些外訪亦難以進行，對香港的政治實體地位相當負面。另外，美國的制裁行動也會影響其他國家考慮是否跟隨，尤其「五眼聯盟」已有動作，包括在港人移民政策上有不同程度的放寬。

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