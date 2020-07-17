美國連番出手 中國強調無意挑戰取代美

面對美國連番出招，中國外交部發言人華春瑩今天強調，中國對美政策沒有變化，無意挑戰和取代美國。（路透）

2020-07-17 20:42:15

〔中央社〕中國外交部發言人華春瑩今天用「荒謬、荒唐」回應美方指責中國試圖竊取疫苗技術，以及美方可能禁止中共黨員赴美旅行。不過，她也強調中國對美政策沒有變化，無意挑戰和取代美國。

綜合央視新聞App、北京頭條App等媒體報導，中國外交部今天的例行記者會上，美國近來對中國的批評以及可能採取的限制措施仍是焦點。

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美國司法部長巴爾（William Barr）美東時間16日發表對中國態度強硬的演說，提及與中國有關的駭客鎖定美國大學與企業，試圖竊取2019冠狀病毒疾病治療與疫苗的相關技術。

華春瑩回應相關提問時表示，這種說法「太荒謬了」，理由是中國在新冠疫苗研發方面已經「處於領先地位」，中國擁有自主智慧財產權的疫苗已經進入臨床試驗。

至於美國政府正考慮對所有中國共產黨員及其家屬實施旅行限制，華春瑩繼16日回應這讓人感到美國的「可悲」之後，今天再次表示，如果報導屬實，那麼美方無疑就是「公然選擇與14億中國人民作對」，這違背中美兩國人民的意願和21世紀潮流，「非常荒唐」。

她強調，「任何國家、任何人、任何勢力都沒有資格否定中國人民選擇的、已經被實踐證明是正確的道路」，不能阻礙中國繼續堅定不移地沿著中國特色社會主義道路繼續前進。

華春瑩在記者會中也說，對於眾所關注的中美關係，她其實不想一一回應，而是做一個整體回應。

華春瑩說，中國從來無意挑戰和取代美國，無意與美國全面對抗，「我們關心的是提高人民福祉，重視的是實現中華民族復興，期待的是實現世界和平穩定」。她還用「燕雀安知鴻鵠之志」表示，聲稱中國想超越美國、試圖推翻現有體系規則的是以己度人，是對中國戰略意圖的嚴重誤判、誤讀。

她說，中國對美政策沒有變化，中方願意本著善意和誠意發展中美關係，這符合中美兩國的根本利益，也是維護世界和平與發展的需要。

中國外交部長王毅9日在中美智庫媒體視頻論壇致辭時，提出中美關係重回正軌的3項建議，包括：啟動和開放所有對話管道；梳理和商定交往的清單，形成雙方合作、對話與管控3份清單；聚焦和展開抗疫合作。

華春瑩今天重提上述建議，並表示希望美方「回歸理性」，制定更為理性和務實的中國政策。

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