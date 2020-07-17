情侶激情上演草叢活春宮！ 路過大媽拿木板痛打屁股

俄羅斯一對情侶日前於光天化日之下，在路邊灌木叢中激情「野戰」，一名阿姨發現後，憤怒的持木板痛打2人屁股（擷取自推特）

2020-07-17 17:19:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一對情侶日前於光天化日之下，在路邊灌木叢中激情「野戰」，一名阿姨發現後，憤怒的持木板痛打2人屁股。這一幕被附近鄰居拍下，PO網上傳後引發熱議。

根據《太陽報》 報導，塔夫羅波爾邊疆區的斯塔夫羅波爾市日前上演這起路邊活春宮事件，而該名持木板打人的阿姨是當地名人「伊琳娜夫人」。當她發現情侶在灌木叢忘情進行性行為時，立刻憤怒的拿起木板痛打兩人屁股。

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影片中可見，伊琳娜夫人先是用木板痛打壓在女子上方的男性，當男子從女子身上滾落後，伊琳娜夫人繼續用木板痛打女子白皙的大腿與光溜溜的屁股。影片中，可清楚聽到伊琳娜夫人大罵兩人「不知羞恥」，木板打在兩人屁股上發出清脆的「啪啪」聲。最後，伊琳娜夫人再用力的各打兩人屁股一下，在男子慘烈的大叫聲中凱旋而歸。而在影片結束前，該情侶則一直趴臥在灌木叢中沒有起身。

影片PO出後，在網路引發熱議，不少網友稱讚伊琳娜夫人「幹得好」、「有夠好笑」、「我們英國歡迎她入籍」、「這女人幹得好！」、「打屁股超大聲害我大笑」。

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