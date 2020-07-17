哈利夫婦自詡環保人士 碳足跡卻是英國人均26倍

英國哈利王子與妻子梅根經常受邀在公開演講活動談論環保議題，近日卻被批實際碳足跡約是英國民眾平均的26倍。（路透資料照）

2020-07-17 17:23:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）經常受邀在公開演講活動討論環保議題，英國前國會議員卻指出，哈利夫妻自詡為「環保戰士」，實際上卻是全球碳排放量最高的前1%，碳足跡約是英國民眾平均的26倍。

綜合外媒報導，哈利王子和妻子梅根日前在比佛利山莊（Beverly Hills）住處被目擊坐上凱迪拉克Escalade座車，這輛車被認為是全球「最不環保的車輛」之一，兩人大量的碳排放也再次成為關注的焦點。

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英國前國會議員貝克（Norman Baker）表示，私人飛機、SUV車和現居的豪宅都將使兩人的碳足跡上升。在截至1月的過去1年內，哈利夫婦至少搭乘國際航班53次，其中18次為私人飛機。據報導，兩人光是飛行就產生215公噸二氧化碳，英國人每年平均的碳排放約為8公噸、美國約為14公噸、台灣則為11公噸。

哈利王子日前受邀演講時表示，氣候變遷是人道主義問題，針對世界造成破壞性的影響，但大眾在覺醒和採取行動的速度太慢。貝克指出，哈利夫婦喜歡在公眾場合談論氣候變遷的議題，但兩人應考慮的是減碳，或至少考慮少講些廢話。

這也並非哈利夫妻兩人環保的形象首次遭到質疑，去年就曾因為慶祝梅根的生日，11天內動用私人飛機4次，被批是說一套做一套，一邊宣揚自己是環保主義者，一邊卻不斷排放二氧化碳。

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