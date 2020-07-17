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    武漢肺炎》149天後新疆烏魯木齊爆1例感染源不明、一夜「封城」

    中國湖北省武漢市1月爆發武漢肺炎疫情，在月底封城，法新社採訪團隊進駐武漢市8天，直擊武漢市與外界切斷聯繫後，城內天翻地覆的生活樣貌。（法新社資料照）

    中國湖北省武漢市1月爆發武漢肺炎疫情，在月底封城，法新社採訪團隊進駐武漢市8天，直擊武漢市與外界切斷聯繫後，城內天翻地覆的生活樣貌。（法新社資料照）

    2020-07-17 10:03:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情又升溫？中國國家衛健委今日宣布，新疆烏魯木齊市又爆1例感染源不明的「本土病例」，而她的密切接觸者中有3人也被感染，為「無症狀感染者」，但令人匪夷所思的是，烏魯木齊市昨日深夜大動作宣布「地鐵停運」，而今早微博上出現大量「#烏魯木齊封城#」的貼文，許多當地民眾表示昨日突接到通知，小區將實行「封閉式管理」7日，但截至今日上午9時30分，官方都未有相關公告。

    綜合中媒報導，中國國家衛健委今日宣布昨日新增10例確診病例，其中1例為「本土病例」，出現在宣稱已連續149天未出現確診病例的新疆。而烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部表示，昨日確診病患為24歲的商場女員工。10日因出現咽喉疼痛等症狀搭乘救護車前往定點醫院，15日病毒檢測結果呈「陽性」，專家診斷為確診病例，而排查她的密切接觸者，竟發現3名無症狀感染者。

    而令人匪夷所思的是，目前才出現1例確診，但官方昨日晚間10時突大動作宣布，為防止疫情擴散，該市的地鐵1號線將「停運」。烏魯木齊地鐵1號線是該市第一條，也是目前僅有的一條已經建成運營的地鐵線，是新舊城區和主要對外的交通樞紐。而今日微博上出現大量「#烏魯木齊封城#」的貼文，當地網友表示昨日晚間突然接到通知，表示小區將實施「封閉式管理」7日，已不讓居民進出，引發中國網友熱議，但截至今日上午9時30分，官方仍未發布相關公告。

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    當地網友表示，昨日晚間烏魯木齊的小區突接到通知，表示將實施「封閉式管理」。（圖截自微博）

    當地網友表示，昨日晚間烏魯木齊的小區突接到通知，表示將實施「封閉式管理」。（圖截自微博）

    微博網友發文分享，疑似「封城」通知。（翻攝自微博）

    微博網友發文分享，疑似「封城」通知。（翻攝自微博）

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