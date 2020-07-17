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    首頁　>　國際

    白宮顧問：預期TikTok將脫離母公司獨立營運

    2020-07-17 04:59:02

    〔中央社〕白宮經濟顧問柯德洛今天表示，他預期短影音應用程式TikTok將和中國母公司分拆，以一家美國公司的形式獨立營運。美國對TikTok處理數據的安全性日益擔憂。

    柯德洛（Larry Kudlow）告訴記者，與禁止使用相較，TikTok脫離北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）會是較佳的選項。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本月稍早揚言將禁用TikTok。

    柯德洛說：「我們尚未拍板，但...我認為TikTok將退出在中國經營的控股公司，並以獨立的美國公司身分營運。」

    柯德洛沒有具體說明，根據提議的結構，TikTok的所有權是否會產生變化。當被問到美國公司是否可收購TikTok時，他拒絕發表意見。

    白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨天指出，政府正研究TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式造成的國家安全風險，預計數週內將採取行動。

    紐約時報昨天報導，美國政府正在根據國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act），斟酌針對像是TikTok這種中國社群媒體服務的行動。報導援引知情人士的話指出，此法賦予總統廣泛的權力來懲罰企業，以應對異常的威脅。

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