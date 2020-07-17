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    首頁　>　國際

    美英加指控 俄駭客組織鎖定竊取冠狀病毒疫苗研究

    2020-07-17 02:03:07

    〔中央社〕根據美國、英國和加拿大安全官員今天發出的新警告，俄羅斯網路組織APT29鎖定參與冠狀病毒疫苗研發的機構，這個組織也被稱為the Dukes或Cozy Bear。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國國家網路安全中心（NCSC）發布一份諮詢報告，詳列這個俄羅斯駭客團體的活動，指出APT29明確呼籲鎖定美國、英國和加拿大的疫苗研究與開發組織。

    這份報告指出：「APT29的惡意活動正在進行，主要針對政府、外交、智庫、醫療保健及能源目標，以竊取寶貴的智慧財產。」

    NCSC表示，具體而言，APT29運用多種工具和技術，包括魚叉式網路釣魚（Spear Phishing）和稱為WellMess及WellMail的設定惡意軟體。

    NCSC表示，這項評估也獲得加拿大通訊安全局（CSE）、美國國土安全部（DHS）網路安全暨基礎設施安全局（CISA）和國家安全局（NSA）夥伴的支持。

    2016年美國大選前，與俄國情報單位有關的兩個駭客組織據信駭進民主黨全國委員會的內部系統，Cozy Bear是其中之一。今天這份報告是該組織首度被點名涉入與冠狀病毒大流行有關的網路攻擊。

    最近幾個月，美國、英國和加拿大當局數度發布警告，指冠狀病毒研究組織遭到有國家背景的的網路攻擊鎖定。

    當時官員表示，醫院、研究實驗室、醫療保健提供單位和製藥公司都受到攻擊。

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