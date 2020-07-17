橫濱3年展 台灣3藝術家隔空布展「疫」外體驗

何采柔參展作品「搖欄Ⅲ」，工作人員在現場不定時擺動柵欄。（記者林翠儀攝）

2020-07-17 00:40:14

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕每3年舉辦一次的國際現代藝術大展「橫濱3年展」17日開幕，今年以「After Glow─捕捉光的殘影」為主題，邀請30多國65組國際新銳藝術家參展。台灣今年有何采柔、武玉玲和張徐展3人參展，獲邀人數創歷年之最，但受到疫情影響，所有外籍藝術家包括策展的印度瑞克斯媒體小組均無法入境，主辦方橫濱美術館動員大量工作人員與作者跨海連線完成布展工作，3名台灣藝術家今天接受駐日台媒電話聯訪均表示體驗了前所未有的經驗，希望疫情快點穩定以早日到日本與覽出的作品和觀眾會合。

跨領域藝術家何采柔在台北車站地下街的裝置藝術「夢遊」，被暱稱為「北鐵鳥人」在日本十分知名，很多日本民眾到台北旅遊必定拍照留念，這次她被選上參展的作品「搖欄Ⅲ」為其搖欄系列作品中規模的最大的一項，長度超過20公尺，不鏽鋼烤漆柵欄下方裝上了搖椅用的弧形底座，翻轉了柵欄的堅固形象，館方還安排了工作人員在現場來回推動搖欄，增加了作品的趣味性。

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何采柔的「搖欄Ⅲ」被擺放在戶外的展區，入場觀眾必須穿過它才能進入其他展區，何采柔表示，之前在國外展出時，其他的策展人也曾提出相同的布展構想，但都被其他藝術家拒絕，因為必須經過這項的作品才能去看其他的作品，這次能落實這項構想讓她受寵若驚。

其他的兩位台灣藝術家也受到與何采柔同等的高度禮遇。以作品「AT5」參展的張徐展出身新莊百年糊紙店，近年組成「新興糊紙文化」團體推動紙紮工藝文化，張徐展以紙紮半狐狸半鼠鹿的角色拍攝成逐格動畫，並混合台灣和印尼民間故事，配上台灣醒獅鼓和印尼傳統音樂甘美朗交錯的配樂，呈現亞洲文化的連結與共通性。

張徐展的作品受到印度策展人的青睞，被刻意安排在橫濱美術館一間已經閒置3年的廚房內，橫濱美術館館長藏屋美香特別陪同駐日台灣文化中心主任王淑芳一同觀賞，藏屋介紹指出，張徐展出身台灣傳統殯葬用的紙紮店，展出的主題與喪禮有關，人的死亡以及人活著要吃食物，在這兩者之間摸索，所以選擇廚房這樣的地點展出非常適合。

張徐展也覺得在廚房的空間展出是蠻適合的構想，但因為他的作品由很多物件構成，館方動員了口譯和10多名工作人員，花了3天的時間，才完成跨海隔空布展的艱難任務，張徐展說，他畫了很手稿和圖示與工作人員溝通，雖然很艱難，但卻是一種從未有過的體驗。何采柔也表示，日本的工作人員都很體貼，布展完成後寄了自拍的影像給她確認，工作人員在影像中還向她鞠躬，讓她覺得很不好意思，期待10月展期間前能親臨現場。

排灣族公主出身的武玉玲這次以「生命軸」等5件作品參展，她擅長使用舊衣物的纖維做為媒材，再以裡面有3、40種現代和傳統技法和自創技法，編織出色彩鮮明且線條強烈的作品，她的作品被挑選出來做為館方發布新聞稿的主圖之一。

武玉玲原本預定在展期間與日本愛努族合作，創作出第6件作品，但也受阻於疫情無法入境，武玉玲表示，她發現愛努族與排灣族有一些文化習俗很接近，例如刺青，還有一種用「拋」祭法，雖然意函不太一樣，但祭法很相似，她覺得很久以前他們祖先應該相互認識，希望用這些文化習俗進行交流。

這次因為疫情無法親自到展場，武玉玲表示，作品送出之前，家族就做了一個祭壇進行祈福儀式，希望作品出國後可以很順利，他們也跟祖靈對話和祈求疫情可以早日結束。

武玉玲還表示，她使用的纖維素材很多是從部落族人的舊衣物回收再利用，部落裡的老人很開心她能把回收的纖維製作成另一個生命，認為她的作品裡充滿了靈魂。老人們很關心作品是否安全抵達日本，展覽是否順利開幕，把她的作品當做像自己的「孫女」一樣，在作品運送出國前為她禱告，還揮手再見。

藏屋館長在受訪時表示，這次有3名台灣的藝術家參展，他們在這展覽會扮演很重要的角色，很遺憾的，3人無法來日本一起工作，只能透過網路溝通展品的擺設，他們很努力地與工作人員商量，終於實現展覽。

她還表示，新型冠狀病毒疫情蔓延全球，現在要舉辦展覽非常困難，但本展在思考生死、互相關懷、與世上的毒共生等問題上有很多非常好的主題，所以決定舉辦此展。展場內做了很多防疫措施，包括在各處展廳擺放消毒液，正門入口還有測溫機，展期至10月11日止。

獲邀參加「橫濱3年展」的台灣藝術家何采柔。（駐日台灣文化中心提供）

武玉玲以「生命軸」等5件作品參展。（記者林翠儀攝）

獲邀參加「橫濱3年展」的台灣藝術家武玉玲。（駐日台灣文化中心提供）

張徐展的作品「AT5」被安排在美術館閒置的廚房展出，表達生與死的意境。（記者林翠儀攝）

獲邀參加「橫濱3年展」的台灣藝術家張徐展。（駐日台灣文化中心提供）

橫濱美術館館長藏屋美香特別陪同駐日台灣文化中心主任王淑芳參觀張徐展的作品。（記者林翠儀攝）

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