來看就知強不強！ 台南藝術博覽會明起大放「藝」彩

2019-03-14 19:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019台南藝術博覽會今年以「古都風華、活力再現」為主題，結合府城百年風華，展出近200位來自海內藝術家作品，中華民國畫廊協會與台南市文化局今天（14日）為特展暖身宣傳，邀請民眾來看綻放出蓬勃豐富的藝術之都。

今年邁入第7屆的藝術展會明天（15日）起至17日在大億麗緻酒店登場，創下歷年來國外首次參展數量紀錄，計有51家畫廊參與，作品有平面、雕塑、繪畫、裝置、錄像及攝影等，含括日本東京的H-art Beat Gallery與大阪的Gallery Edel、中國廈門的時代空間、馬來西亞吉隆坡的ARTEMIS，除了看見文化創新的力量，更親身感受府城的藝術活力。

為增強展會與在地的連結，台南藝博持續與台南市政府合作推廣「台南新藝獎」。主辦單位中華民國畫廊協會理事長鍾經新說，展會期間提供新藝獎得主進入市場平台的機會，對於藝術發展與產業連結是最佳的接軌方式。

2019新藝獎得主中的3位藝術家，包括徐婷、洪譽豪以及劉呈祥，媒合畫廊以主題個展形式，完整呈現各自的藝術創作面貌。

台南市文化局長葉澤山說，「台南新藝獎」獲得中央讚許，將擴大推廣，這個月可說是「台南豐美的3月天」，除了有台南藝術博覽會，還有新藝獎得獎藝術家展覽，即日起至4月14日在10家畫廊同步展出1個月，更有奇美博館首度以在地畫家及前輩畫家為主的「奇麗之美」即將開展，由成功大學歷史學系教授蕭瓊瑞策展，精彩豐富。

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