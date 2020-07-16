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    中國漢堡王被爆黑幕！雞腿麵包過期繼續賣中國人

    中國漢堡王被爆料使用過期麵包、雞腿販售給客人，總公司公開致歉。圖為中國漢堡王分店外觀，非當事店家。（彭博檔案照）

    中國漢堡王被爆料使用過期麵包、雞腿販售給客人，總公司公開致歉。圖為中國漢堡王分店外觀，非當事店家。（彭博檔案照）

    2020-07-17 00:22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名連鎖速食業者「漢堡王」在世界各國設有分公司，中國漢堡王近日被踢爆，用過期的麵包做漢堡賣給中國民眾，甚至連雞腿排過期都修改標籤繼續賣，中國漢堡王目前已經公開致歉。

    根據中國官媒《央視》報導，漢堡王近日被檢舉製作過程存在嚴重問題，經調查後發現，南昌市漢堡王紅谷灘天虹店員工製作漢堡時，會「煞費心機地操作」，故意在漢堡內少放1片牛番茄，或是漏放1片起司，藉此節省成本，而保存期限只有48小時的麵包，過期後修改標籤仍繼續販售。

    報導指出，漢堡王南昌王府井店也有相同情況發生，且不只針對麵包竄改保存日期，就連過期的「南美風味雞腿排」也被竄改保存期限。

    報導提到，中國漢堡王部分食物擺在架上，由電子儀器記錄保存時間，時間一到儀器上的紅燈就會亮起，但此時店內員工會長壓紅燈讓燈號消失，接著綠燈亮起，「食物又是新的了」。

    南昌市漢堡王銅鑼灣店店長表示，這樣竄改食物保存期限的做法「總部也知道」，更直言「人家都是從基層做起，當店長當了多少年了。」而當地的外送業者提供的網路平台上，有許多中國民眾吃出漢堡王的食材不新鮮、漢堡偷工減料，還有人吃完之後拉肚子。

    中國漢堡王16日對此表示，目前已經注意到中國官媒對於餐廳管理問題的報導，漢堡王對此已經設置調查小組將涉事餐廳進行停業調查，漢堡王稱事發餐廳均非直營店，但總公司仍為此致上深深歉意，承諾配合中國政府調查。

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