中國孕婦吃到過期藥 醫院竟回：像吃剩菜不會有事

2019-03-28 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南日前傳出，一名懷孕女子上醫院竟拿到過期的藥物，但向院方投訴時，醫院不但不認錯，還對她宣稱吃過期藥就像吃剩菜、「我相信所有中國人都吃過剩菜！」等言。

綜合媒體報導，懷孕4個月的王姓女子於上月到湖南省婦幼保健院檢查，從醫院領回兩盒維他命C，但當她全部吃完才發現，藥盒上的有效日期，早在今年1月5日就已過期，她憤而向醫院投訴，但職員雖承認藥物是由自家醫院開出，卻辯稱是因之前藥物曾掉落在地上，藥房人員未察覺是過期藥才發出，醫院的藥劑科主任文曉柯更聲稱，過期藥就像沒吃完的水果或剩菜一樣，還說「我本人肯定會吃剩菜，所有中國人都會吃剩菜，吃了肯定沒事。但如果要讓我保證你的孩子健康，這個我保證不了。」

這番話讓王女家屬讓氣得向媒體投訴，控訴「正常人都不敢吃的東西，醫院怎麼會給孕婦吃」，不過，院方至今仍未提出賠償或補救措施，王女的家屬也仍在「討說法」中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/